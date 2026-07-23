Julia Janeiro, sobre sus padres Jesulín y María José Campanario: "Tienen el matrimonio que yo querría para mí el día de mañana"

Julia Janeiro es una persona nueva. Lejos de la timidez y nerviosismo que mostraba anteriormente en sus apariciones públicas, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha dado un cambio radical y, desde que decidió dar el salto a la fama y conceder su primera exclusiva, se muestra cada vez más cómoda con su protagonismo mediático y en los últimos días ha sorprendido revelando su faceta más cercana y simpática ante las cámaras.

"Estoy muy contenta de ser propietaria. Mucho mucho mucho, la verdad, súper feliz, todos son buenas noticias" ha expresado, reconociendo que aunque ya vivía sola en la capital, el hecho de haber adquirido su propia vivienda ha supuesto un cambio y "me siento una mujer responsable, te lo juro. No sé, es como... Me siento como plena, no sé, como muy agradecida también, sobre todo".

Respecto al hecho de que sus padres María José Campanario y Jesulín y ella comenzarán pronto los preparativos de su segunda boda 24 años después de darse el sí quiero, Juls ha confesado "para mí mis padres son una fantasía. El matrimonio, vamos, que yo querría para mí el día de mañana si es que llega, la verdad. No sé, muy contenta por ellos. Los veo mejor que nunca, más enamorados que nunca, cada día los veo mejor. Es que yo siempre lo digo, no les cabe más amor en el corazón. Yo no sé ya, van a explotar los dos".