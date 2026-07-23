22 años sin Carmina Ordóñez: estos son sus looks y prendas más icónicas que ya han pasado a la historia

Hace 22 años que falleció Carmina Ordóñez, pero su legado va mucho más allá de los titulares que protagonizó a lo largo de su vida. La socialité se convirtió en una de las grandes referentes de estilo de nuestro país gracias a una forma de vestir elegante, personal y siempre fiel a sí misma.

En una época en la que las tendencias no viajaban por las redes sociales, Carmina ya sabía cómo convertir cada aparición pública en una declaración de intenciones. Desde trajes de inspiración masculina hasta vestidos de lunares, joyas llamativas o caftanes llenos de color, supo mezclar sofisticación y carácter como pocas.

Hoy, más de dos décadas después de su adiós, muchos de sus estilismos siguen siendo una fuente de inspiración y confirman que el verdadero estilo nunca pasa de moda. En este artículo repasamos algunos de los looks más icónicos que la convirtieron en un mito de la moda española.

Carmina Ordoñez | Gtres

El vestido de su primera boda

Con tan solo 17 años, Carmina dio el sí, quiero al torero Francisco Rivera, conocido popularmente como Paquirri. Para la ocasión, lució un diseño de Herrera y Ollero que pasó a la historia.

Carmina Ordoñez de novia en su boda con Paquirri | Gtres

Se trataba de un impresionante vestido de seda con delicados bordados de pedrería en la parte central y talle marcado, acompañado de manga larga. El broche de oro lo puso un tocado de inspiración lituana del que salía su majestuoso velo.

Los vaqueros

Carmina fue una auténtica pionera en popularizar el uso del denim en eventos donde antes parecía impensable. Sabía elevar unos sencillos pantalones vaqueros combinándolos con camisetas básicas, blusas fluidas o blazers estructuradas, demostrando que la elegancia es, ante todo, una cuestión de actitud.

Carmina Ordoñez en vaqueros | Gtres

Así pues, nos dejó outfits tan icónicos como estos dos, siendo pura fuente de inspiración hoy en día.

Carmina Ordoñez en vaqueros | Gtres

En la boda de su hijo Francisco

En la boda de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo en 1998 llevó uno de sus estilismos más deslumbrantes como madrina. Firmado por Vittorio & Lucchino, lució un vestido largo impecable que acompañó con un gran detalle: una mantilla de encaje en color azul.

Carmina Ordoñez en la boda de s hijo Francisco Rivera y Eugenia Martínez | Gtres

Con este gesto, Carmina desafió la estricta tradición del negro o el marfil para abrazar un tono símbolo de distinción, serenidad y elegancia. La elección del azul aportaba un aire de espiritualidad, armonía y sofisticación que encajaba a la perfección con su personalidad arrolladora.

En la boda de su hijo Cayetano

Para el enlace de su hijo Cayetano con Blanca Romero en 2001, Carmina apostó por la alta costura internacional con un conjunto de Valentino. El diseño estaba compuesto de dos piezas: unas chaqueta y un vestido en un color fucsia vibrante.

Carmina Ordoñez en el enlace de su hijo Cayetano y Blanca Romero | Gtres

Para rematar el estilismo, se decantó por un gran tocado floral a juego sobre una llamativa base de hojas verdes. Sin lugar a dudas, este look ha marcado un antes y un después para todas las madres de futuros novios.

El naranja

El naranja, más que un color, era su seña de identidad. Carmina sentía una devoción absoluta por el tono naranja, apostando por él en todas las estaciones y ocasiones posibles. Ya fuera en estilismos veraniegos o en grandes eventos, sabía que ese color iluminaba su tez y su mirada como ningún otro.

Carmina Ordoñez de naranja | Gtres

Los total looks

Mucho antes de que los conjuntos monocolor dominaran las pasarelas globales, ella ya era una clara impulsora de los total looks. Firmó outfits totalmente icónicos apostando por el mismo tono de la cabeza a los pies, proyectando una figura esbelta, moderna y rompedora.

Carmina Ordoñez con un total look en azul | Gtres

Cuellos altos

En su fondo de armario de otoño e invierno no podían faltar los jerséis y prendas de cuello alto. Con ellos aportaba una sofisticación inmediata, calidez y una versatilidad única, convirtiéndolos en la base perfecta para superponer capas, collares o abrigos.

Carmina Ordoñez con cuello alto | Gtres

Complemento estrella

Si hubo un detalle que definió su silueta, fueron los fulares y chales colgados con gracia sobre un solo hombro. Este gesto, aparentemente despreocupado pero lleno de clase, se convirtió en su seña de identidad absoluta, un sello inconfundible de su vestidor.

Carmina Ordoñez con un fular colgado de un solo hombro | Gtres

Prendas exóticas

Viajera incansable y enamorada de Marrakech, Carmina Ordóñez nos enseñó a llevar prendas de diseño exótico sin ningún tipo de miedo.

Carmina Ordoñez con una prenda de estilo exótico | Gtres

Túnicas, caftanes, bordados étnicos y estampados orientales pasaron a ser parte de su ADN, marcando un antes y un después en la moda nacional.

Sus trajes para el Rocío

Cada primavera, su llegada al camino del Rocío se convertía en el acontecimiento del mundo de la moda más esperado del año. Su estilo, lleno de batas ligeras, pañuelos al cuello, flores naturales y una gran comodidad, fue muy imitado y sigue siendo, a día de hoy, el máximo referente de la moda flamenca de romería.

Carmina Ordoñez en el Rocío | Gtres

Con apuestas atrevidas y llenas de personalidad, la socialité se robaba todas las miradas en esos días tan especiales para la cultura andaluza.

Así pues, con este repaso de los estilismos más icónicos de Carmina Ordoñez la recordamos 22 años después de su muerte, una referente de la moda y de la vida. Desde Novamás mandamos un abrazo muy fuerte a sus hijos y a todos sus familiares en el día de hoy.