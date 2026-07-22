Natalia Palacios y Carliyo anuncian que van a ser padres de una niña y revelan el nombre elegido: "Te esperamos"

Natalia Palacios y Carliyo esperan la llegada de su primera hija, tal y como han anunciado en sus redes sociales. Aunque lo han llevado con mucha discrección, han decidido hacerlo público ahora que incluso conocen el sexo del bebé. En una emotiva publicación que recoge cómo han sido los primeros meses de gestación del bebé, la pareja ha querido mostrar ahora a sus seguidores cómo están viviendo la experiencia de convertirse en padres.

Junto a las preciosas imágenes del vídeo, la pareja ha revelado el nombre de su hija, que es Catalina, junto a un "te esperamos". La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de felicitación. Incluso Eme de Amores, que dio a luz hace unos días, ha querido dejarles un mensaje a los futuros papis. Carliyo, haciendo gala de su habitual sentido del humor, ha comentado "yo a estos les doy un año".

Posteriormente han publicado un carrusel de fotos de su álbum privado para dejar constancia de cómo está siendo el proceso. Instantáneas como en las que aparece la pareja en Nueva York, donde surgió su historia de amor, sosteniendo un body con el mítico eslógan I love New York. En otras fotos aparece Natalia mostrando ya su incipiente barriga de embarazada a sus amigas. ¡Felicidades, pareja!