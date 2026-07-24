Pedro Porro emociona a su abuelo durante su multitudinario homenaje en Don Benito: "Todo esto es por ti"

Pedro Porro ha regresado a Don Benito convertido en campeón del mundo y ha recibido el cariño de más de 4.000 vecinos. La Ciudad Deportiva que lleva su nombre se ha llenado para homenajear al futbolista tras la histórica victoria de España frente a Argentina.

Antes de este multitudinario recibimiento, el jugador ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha posado orgullosa junto a él y con la medalla de oro conseguida durante el Mundial.

Ya por la tarde, Porro ha firmado el Libro de Honor de Don Benito antes de dirigirse a sus vecinos: "Ya tenía ganas de volver, sobre todo por todo el apoyo que me ha dado la gente durante todo el Mundial".

La alcaldesa de la localidad, Elizabeth Medina, ha ejercido como maestra de ceremonias y le ha dedicado unas palabras cargadas de cariño: "Bienvenido a tu casa, al lugar donde comenzó todo, y bienvenido al lugar donde está tu gente, donde te queremos, donde te hemos visto crecer desde pequeño y donde siempre te llevamos en el corazón".

Sin embargo, el momento más especial de la celebración ha llegado cuando Pedro ha subido al escenario junto a su abuelo Antonio, una de las personas más importantes de su vida. El hombre se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial al contar públicamente todos los sacrificios que la familia ha realizado para ayudar al jugador a cumplir su sueño.

"Es mi corazón, es mi alma, es mi vida, pero ahora ya os pertenece a vosotros", ha expresado Antonio ante los asistentes.

Pedro también ha explicado por qué su relación con su abuelo es tan especial: "Yo tuve que irme a vivir con mi abuelo porque mis padres trabajaban y él se encargó de que un niño como yo cumpliese sus sueños. A día de hoy, todo se lo merece él".

Como broche final, el futbolista le ha entregado públicamente su medalla de campeón del mundo. Durante la fase de grupos, Antonio le había pedido por videollamada que regresara a casa con la Copa: "Se lo prometí y hoy he podido cumplir uno de sus mayores sueños y también uno de los míos", ha explicado antes de colocarle la medalla frente a todos sus vecinos.