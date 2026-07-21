La divertida metedura de pata de Tamara Falcó al felicitar a la Selección por ganar el Mundial

Tamara Falcó ha querido sumarse a la euforia por la victoria de España frente a Argentina y felicitar a los nuevos campeones del mundo. Sin embargo, la publicación que ha compartido en sus redes sociales no ha salido exactamente como esperaba y ha terminado convirtiéndose en una de las más comentadas.

La hija de Isabel Preysler ha compartido en sus historias de Instagram una imagen en la que aparecía la Selección española posando junto a la Copa del Mundo y el entrenador Luis de la Fuente: "¡Orgullo, pasión, gloria!", ha escrito junto a la fotografía para festejar la segunda estrella de La Roja.

Alexsinos resubiendo la foto de Tamara Falcó por su felicitación a la selección en Instagram | Instagram

Sin embargo, los seguidores más atentos no han tardado en darse cuenta de que no se trataba de una imagen real, sino de un montaje creado mediante inteligencia artificial. Al observar la fotografía detenidamente, los fallos han resultado más que evidentes.

Como era de esperar, la imagen se ha viralizado rápidamente y los comentarios se han multiplicado. Incluso el creador de contenido Alexsinos ha resubido la historia de Tamara.

Aunque algunos futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams o Marc Cucurella podían reconocerse, otros jugadores han aparecido con rostros prácticamente idénticos y únicamente pequeños cambios en el peinado. Además, la inteligencia artificial ha incluido a varias personas que no se parecen a ningún integrante real de la Selección.

La elección de Tamara también ha sorprendido porque, después de la histórica final, han circulado multitud de fotografías reales de los jugadores levantando el trofeo. Su intención era felicitar a los campeones, pero los extraños rostros generados por la inteligencia artificial han terminado robándoles todo el protagonismo.