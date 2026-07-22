De Italia a Maldivas: ideas de luna de miel que triunfan entre los famosos y que querrás copiar

Sabemos que organizar una boda puede ser una auténtica locura. Entre elegir el menú, cuadrar las mesas de los invitados y afinar los últimos detalles, a veces resulta difícil pararse a pensar en la mejor recompensa de todas: el viaje de novios.

Si ya tienes el anillo pero todavía te falta el billete de avión, no te preocupes, porque te traemos justo lo que necesitas para decidirte. Nos hemos colado en el itinerario de algunas de las parejas más conocidas del momento para darte ideas muy variadas.

Desde rutas en coche sin prisas por la costa hasta escapadas europeas llenas de romanticismo, pasando por la desconexión total en playas paradisíacas. Toma nota, porque aquí vas a encontrar la inspiración perfecta para hacer las maletas y estrenar tu vida de casados por todo lo alto.

Pareja de luna de miel | Pexels

Dua Lipa y Callum Turner

El romance mediterráneo entre la artista y el actor ha tenido en Italia a su escenario principal. Lejos de optar por playas paradisíacas en continentes lejanos, la pareja decidió prolongar su estancia tras el enlace en Palermo y lanzarse a recorrer las carreteras en un viaje de novios en formato road trip.

Dua Lipa y Callum Turner en su luna de miel | Instagram

A bordo del coche y con un mapa lleno de paradas, su ruta los llevó desde los paisajes costeros de la Costa Amalfitana y Positano hasta el corazón de Roma, donde se dejaron ver como dos turistas más recorriendo monumentos tan emblemáticos como el Coliseo o el Panteón.

Dua Lipa y Callum Turner en su luna de miel | Instagram

Así pues ambos han preferido vivir sus primeros días como casados entre paseos bajo el sol, momentos de lectura a bordo de un yate y una naturalidad que ha definido cada parada de su itinerario.

Selena Gomez y Benny Blanco

Tras darse el sí, quiero en septiembre de 2025, Selena y Benny prefirieron dejar a un lado los grandes viajes de lujo para apostar por algo mucho más sencillo. La pareja decidió subirse al coche, al igual que Dua y Callum, y montar su luna de miel en formato road trip, buscando una escapada tranquila y muy a su estilo.

Selena Gomez y Benny Blanco en su luna de miel | Instagram

Su recorrido empezó haciendo kilómetros por toda la costa de California, con el mar de fondo y sin ninguna prisa por llegar a ninguna parte. Entre paradas en puestos de comida de carretera, mercadillos y rincones tranquilos frente al Pacífico, los dos disfrutaron de unos días de desconexión total.

Selena Gomez y Benny Blanco en su luna de miel | Instagram

El viaje continuó hasta poner rumbo a Texas, una tierra muy especial para la cantante por ser su lugar de nacimiento. Allí cambiaron los paisajes costeros por la buena comida, los planes caseros y el ambiente familiar, cerrando una luna de miel donde lo más importante no fue el destino, sino disfrutar del tiempo juntos de la forma más auténtica posible.

Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce habrían preparado una escapada posterior a su boda de 21 días pensada para cruzar el mundo. El punto de partida de este viaje serían las aguas de las Bahamas, un rincón de tranquilidad donde reponer fuerzas tras la tormenta mediática de su enlace.

Taylor Swift y Travis Kelce subiendo al avión para embarcarse en su luna de miel | Gtres

La segunda etapa de la travesía combina romanticismo y raíces personales. Europa los recibiría con paradas en una villa privada a orillas del lago de Como en Italia, paseos por la Costa Azul, una parada en París y los paisajes de Croacia, tierra de los antepasados de Kelce. La experiencia europea concluiría en una isla privada de Grecia.

Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

Para rematar el itinerario, la pareja pondría rumbo al Pacífico, recorriendo puntos clave como Singapur y Australia hasta llegar a Hawái. Un destino estratégico en Oceanía que serviría como broche final a este recorrido internacional justo a tiempo para que el jugador de los Kansas City Chiefs regrese a Estados Unidos y arranque la pretemporada de la NFL.

Bea Gimeno y Nacho Aragón

Tras casarse en Mallorca, Bea y Nacho pusieron rumbo a su viaje de novios buscando el contraste perfecto. La pareja decidió empezar la ruta en las islas Maldivas, un enclave de aguas turquesas ideal para desconectar por completo, descansar tras el ajetreo de la boda y disfrutar de unos días de absoluta calma.

Esa parada paradisiaca fue solo el aperitivo antes de Japón. La influencer y el empresario cambiaron las tumbonas por el bullicio asiático, recorriendo en tren varios puntos clave del país como Tokio, Kioto y Osaka.

Entre platos de ramen, paseos por barrios emblemáticos y momentos rodeados de naturaleza, ambos compartieron cada paso de esta aventura con total naturalidad. Un viaje donde supieron combinar la desconexión total del Índico con la energía de Japón para estrenar su vida de casados.

Noemi Hopper y Colin Chase

Marbella fue la ciudad elegida para prometerse amor eterno en una boda inolvidable, pero el verdadero viaje acababa de empezar. Tras la celebración, Noemí Hopper y Colin Chase pusieron rumbo a la costa italiana para iniciar su luna de miel en Positano, un destino con mucho significado por ser el lugar donde, tres años atrás, él le pidió matrimonio.

El itinerario continuó por las aguas del Tirreno con una escapada a la idílica isla de Capri. Un punto clave de esta parada fue su paso por La Fontelina, el emblemático y codiciado club de playa, perfecto para relajarse al sol entre sombrillas y atardeceres de postal.

Revisitar los rincones donde nació su compromiso, ahora convertidos en marido y mujer, ha sido el hilo conductor de su luna de miel. Desde luego que se trata de una idea muy original y romántica para revivir los inicios de esta nueva etapa como marido y mujer.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Después de casarse por todo lo alto a finales de junio de 2025, Jeff y Lauren empezaron su luna de miel en la propia Venecia. La ciudad italiana, que ya había sido el escenario de su boda, fue el punto de partida perfecto para arrancar su viaje de novios.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en su luna de miel | Gtres

A bordo de su enorme velero, la pareja se dedicó a recorrer algunos de los rincones más bonitos del Mediterráneo. Su ruta incluyó una parada muy especial en Sicilia y varias escalas en la Costa Azul francesa, donde se les pudo ver disfrutando del sol, comiendo en restaurantes a pie de playa y paseando por zonas como Saint-Tropez.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en su luna de miel | Gtres

Para terminar las vacaciones, el magnate y la presentadora pusieron rumbo a Ibiza. Entre días de barco en aguas cristalinas, cenas con amigos famosos y el buen ambiente de la isla, la pareja cerró unas semanas de descanso en las que no faltó de nada antes de volver a la rutina.