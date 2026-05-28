Bebidas beauty de famosas: el refresco de María Pombo, el batido de Hailey Bieber y los sobres de Kylie Jenner

El skincare se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la vida cotidiana de miles de personas, sobre todo de muchas mujeres. Seguro que productos como la niacinamida, el ácido hialurónico o el retinol te son familiares, puesto que estamos en pleno auge de este tipo de rutinas.

Es por eso que cada vez son más las alternativas o complementos a este tipo de rutinas, productos que se añaden a la rutina para acabar de completar esos cuidados a nuestro rostro.

Y lo vemos reflejado en diversos proyectos que han lanzado muchas de nuestras famosas favoritas, como la nueva bebida enlatada de María Pombo, los batidos saludables de Hailey Bieber, o los sobres líquidos complementarios de Kylie Jenner.

Así pues, en este artículo, te contamos todas estas opciones de complementación a tu skincare, para que escojas tu extra favorito y así luzcas la mejor de las pieles para este verano. ¡Vamos a ello!

María Pombo con su nueva bebida | Gtres

Yuzz, de María Pombo

Hoy ha sido la presentación oficial de una nueva bebida, Yuzz, de la cual María Pombo es la embajadora principal. Aunque no es un lanzamiento propio, ella ha tenido la oportunidad y libertad de crear la imagen y el desarrollo del producto.

Se trata de un refresco para complementar el skincare, contribuyendo a la formación de colágeno. Cuenta con vitamina C y ácido hialurónico de origen vegano, procedente del hongo tremella fuciformis. También es una bebida baja en calorías, puesto que no cuenta con edulcorantes, únicamente con azúcares naturales.

Además de los componentes nombrados, los ingredientes principales son una base de agua carbonatada con zumo concentrado de manzana, unas notas florales que recuerdan a la rosa y el azahar, dando una sensación de estar degustando un lichi, un melocotón y un albaricoque. También tiene un toque cítrico refrescante, combinado con un dulzor sutil.

Según cuenta la influencer, "el proceso ha sido largo, pero apasionante". María Pombo detalla que "la primera reunión tuvo lugar hace más de un año, y desde ahí ha sido todo búsqueda de ideas, de inspiración, encontrar el color perfecto, el sabor y los ingredientes… ha sido intenso, divertido y aún no me creo que ya esté disponible para todo el mundo".

La pequeña de las hermanas Pombo asegura que es un "refresco saludable que complementa tu skincare y te la puedes tomar en cualquier lado".

El batido de Hailey Bieber

El batido de la mujer del cantante Justin Bieber ya es un auténtico fenómeno. Y es que se trata de una bebida que combina sabor, una estética bonita y beneficios reales para la piel. Es un producto en colaboración con la tienda de productos orgánicos Erewhon Market, en Los Ángeles.

A pesar de que la receta exacta es exclusiva, los ingredientes que la componen son ricos en antioxidantes, vitaminas y grasas saludables. Entre ellos, fresas orgánicas, leche de almendra, ácido hialurónico, aceite de aguacate y suplementos de belleza de su firma, Rhode.

Batido de Hailey Bieber | Instagram, @patrigoe

En conjunto, encontramos beneficios como la vitamina C, ideal para estimular la producción de colágeno, la vitamina E, que suaviza e hidrata la piel, grasas naturales y antioxidantes. Una bomba de skincare perfecta para ingerir en tu próximo viaje a LA.

Los polvos de Kylie Jenner

Kylie Jenner presentó a principios de abril su proyecto de hidratación funcional y belleza, llamado k2o by Sprinter. La modelo explica que "se trata de ese brillo que nace desde dentro", confeccionado en sobres líquidos para tomar de uno.

Este producto está "cuidadosamente formulado con ingredientes específicos y beneficiosos", según explica la firma. Está compuesto de una mezcla de hidratación avanzada para la piel, que promete mejorar la elasticidad e hidratación de la piel. Concretamente contienen electrolitos, ácido hialurónico y péptidos de colágeno.

Kylie Jenner con su lanzamiento k20 by Sprinter | Instagram, @kyliejenner

La firma cuenta con dos sabores, el de lichi y el de melocotón, muy agradables e ideales para consumir a lo largo del año sin cansarse. Y es que la misma Kylie lo afirma, que "k2o encaja a la perfección en tu rutina".