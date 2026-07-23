PROBLEMAS DE SALUD
Kiko Rivera rompe su silencio en un comunicado: "He vuelto a sufrir un ictus, esta vez más fuerte"
Kiko Rivera ha emitido un comunicado informando de su estado de salud después de cancelar todos sus compromisos profesionales. El DJ ha confirmado que acaba de sufrir un nuevo ictus.
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Kiko Rivera ha confirmado a través de sus redes sociales que ha sufrido un nuevo ictus. Después de varios días de preocupación y numerosas especulaciones sobre su estado, el DJ ha publicado un extenso comunicado en el que ha explicado qué le ha ocurrido y cómo se encuentra actualmente.
"He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte", ha comenzado diciendo. Kiko ha relacionado este nuevo problema de salud con la presión a la que se ha sentido sometido durante los últimos tiempos: "Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares".
A pesar de la gravedad del episodio, el artista ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que está fuera de peligro. "Afortunadamente estoy bien", ha expresado antes de reconocer que le han quedado "algunas pequeñas secuelas" que espera superar con tiempo, rehabilitación y mucho trabajo.
Esta nueva advertencia de salud ha llevado al hijo de Isabel Pantoja a tomar una importante decisión sobre su futuro: "La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla", ha afirmado. A partir de ahora, ha asegurado que su tranquilidad, su recuperación y su familia estarán por encima de cualquier compromiso o problema externo.
"Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas", ha añadido.
Kiko también ha pedido que no se dé credibilidad a ninguna información sobre su estado que no proceda directamente de él o de su entorno más cercano. Según ha aclarado, únicamente su familia y su mujer tienen acceso a todos los detalles médicos.
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El DJ, que ya sufrió un ictus en octubre de 2022 y una angina de pecho en 2023, ha cancelado por completo su gira de verano para centrarse en su recuperación. "Ahora solo toca recuperarme. Nos volveremos a ver pronto", ha concluido, agradeciendo el cariño y el respeto que ha recibido durante estos días.
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