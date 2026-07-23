Kiko Rivera rompe su silencio en un comunicado: "He vuelto a sufrir un ictus, esta vez más fuerte"

Kiko Rivera ha confirmado a través de sus redes sociales que ha sufrido un nuevo ictus. Después de varios días de preocupación y numerosas especulaciones sobre su estado, el DJ ha publicado un extenso comunicado en el que ha explicado qué le ha ocurrido y cómo se encuentra actualmente.

"He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte", ha comenzado diciendo. Kiko ha relacionado este nuevo problema de salud con la presión a la que se ha sentido sometido durante los últimos tiempos: "Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares".

A pesar de la gravedad del episodio, el artista ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que está fuera de peligro. "Afortunadamente estoy bien", ha expresado antes de reconocer que le han quedado "algunas pequeñas secuelas" que espera superar con tiempo, rehabilitación y mucho trabajo.

Esta nueva advertencia de salud ha llevado al hijo de Isabel Pantoja a tomar una importante decisión sobre su futuro: "La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla", ha afirmado. A partir de ahora, ha asegurado que su tranquilidad, su recuperación y su familia estarán por encima de cualquier compromiso o problema externo.

"Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas", ha añadido.

Kiko Rivera, en Sevilla | Gtres

Kiko también ha pedido que no se dé credibilidad a ninguna información sobre su estado que no proceda directamente de él o de su entorno más cercano. Según ha aclarado, únicamente su familia y su mujer tienen acceso a todos los detalles médicos.

El DJ, que ya sufrió un ictus en octubre de 2022 y una angina de pecho en 2023, ha cancelado por completo su gira de verano para centrarse en su recuperación. "Ahora solo toca recuperarme. Nos volveremos a ver pronto", ha concluido, agradeciendo el cariño y el respeto que ha recibido durante estos días.