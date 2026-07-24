De las redes sociales a la hostelería: Lara Tronti inaugura su primera cafetería en Bueu

Del universo digital a la calidez del café recién molido, la conocida creadora de contenido gallega Lara Tronti ha decidido crear una cafetería en su municipio natal: Bueu, en la provincia de Pontevedra.

Con esta apertura, la joven da un gran paso en su carrera empresarial, apostando por el dinamismo de las Rías Baixas y demostrando que la marca personal también se puede trasladar a un negocio físico. Después de años compartiendo su día a día en redes sociales, ahora da el salto a un proyecto que refleja su estilo y su forma de entender la vida.

El proyecto nace como un concepto que fusiona el estilo de vida pausado del entorno costero gallego con una oferta gastronómica cuidada al detalle.

Lejos de concebirse como un mero reclamo para sus cientos de miles de seguidores, el local ha abierto sus puertas con la ambición de convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, así como en un espacio de referencia para los amantes del buen café, la repostería artesana y los desayunos de estética impecable.

Un concepto con identidad propia

Ubicado en un enclave destacado del municipio de Bueu, el establecimiento destaca por un diseño interior sobrio, dominado por tonos neutros, maderas claras y una iluminación pensada para transmitir calma.

Cada rincón del espacio está cuidado al más mínimo detalle, manteniendo una coherencia estética con la faceta digital que la influencer muestra en sus redes sociales. Además, la decoración invita a quedarse, ya sea para desayunar con tranquilidad, trabajar un rato con el ordenador o disfrutar de un café en buena compañía.

Sabores de autor

En el plano puramente gastronómico, el local despliega una carta equilibrada donde destacan los ingredientes de proximidad con guiños a la cocina moderna. La oferta abarca desde cafés de especialidad seleccionados de fincas de origen hasta una cuidada variedad de tés.

En la barra conviven tostadas de pan artesanal de masa madre con aguacate, toppings frescos y opciones saladas, junto a un apartado dulce cargado de repostería casera, bowls de açaí y horneados diarios pensados para acompañar tanto un desayuno reparador como un brunch a mediodía.

Además, el espacio reserva un espacio especial a la famosa tradición del mediodía con la hora del vermut, ofreciendo una pequeña selección de aperitivos perfectos para disfrutar antes de comer.

El valor del arraigo local

La decisión de fijar este primer proyecto hostelero en Bueu no es casual. Frente a la inercia habitual de emprender en grandes ciudades, Lara Tronti reafirma su arraigo a su tierra y contribuye al desarrollo comercial y turístico de su querida Galicia.

La inauguración del local no solo ha generado una notable expectación entre sus seguidores, sino que también ha despertado la curiosidad de muchos vecinos y visitantes que ya se han acercado para conocer el espacio. Con esta apuesta, la creadora gallega no solo diversifica sus líneas de negocio, sino que consolida una tendencia en auge: la conversión del talento digital en proyectos empresariales reales con impacto.