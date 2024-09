María Pombo, sobre la ruptura de su ex, Álvaro Morata, y Alice Campello: "Seguramente sea muy duro para ellos"

Hace unos días Alice Campello sorprendía a todos sus seguidores de Instagram con una foto con la que dejaba claro que ya ha empezado su nueva vida sin Álvaro Morata y con la que ponía fin a los rumores sobre una posible reconciliación. A pesar de que ambos ya han tomado caminos separados, la expareja ha mostrado que mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos.

Álvaro Morata y Alice Campello | Gtres

Una de las exnovias del futbolista, María Pombo, quien ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre Morata, lo ha vuelto a hacer. Esta vez ha sido en el desfile de Pedro del Hierro con el que se han celebrado los 50 años de la marca, en el marco de la MBFW Madrid.

María Pombo y Álvaro Morata en 2014 | Gtres

Cuando le han preguntado si mantiene contacto con Alice Campello, tras haberlas visto hablando juntas en una ocasión, ella responde: "No, no, encima es un tema que creo que no puedo opinar porque no es mi tema y, sobre todo, que seguramente sea muy duro para ellos y les deseo todo lo mejor a los dos".

María Pombo habla sobre Álvaro Morata y Alice Campello | Europa Press

"Prefiero no hablar de tema porque es que como debe ser tan duro para ellos que esté aquí la exnovia hablando...Hablando de tema tal, no creo que sume nada bueno. Solo desearle lo mejor a los dos", vuelve a repetir.

"Supongo que será muy duro, pues un matrimonio que se quiere y que están enamorados tener que tomar esa decisión debe ser muy duro, así que...", añade.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

Aunque cuando le preguntan si conoció a la madre del futbolista, María Pombo se niega a contestar: "Uy, no, no, no, no me voy a meter en estos jardines, chicos. Muchas gracias".