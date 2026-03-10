DESPUÉS DE SEMANAS DE RUMORES
Leiva y Almudena Cañedo, juntos en un desfile en París: ¿la confirmación definitiva de su relación?
La vida sentimental de Leiva vuelve a despertar interés. El cantante ha sido fotografiado en París junto a la artista Almudena Cañedo, unas imágenes que muchos han considerado la confirmación de su relación.
Durante el desfile, en París, de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, con quien Leiva mantiene una gran amistad. El cantante ha sido visto junto a la artista e ilustradora Almudeña Cañedo. Unas imágenes que muchos han interpretado como la confirmación por parte de la pareja de que están juntos.
Ambos acudieron al evento de la Semana de la Moda de París, un entorno con el que Almudena mantiene una relación profesional, ya que su trabajo está muy vinculado al mundo del arte y el diseño. La presencia de ambos, juntos en el mismo evento no pasó desapercibida entre los asistentes.
Y es que después de semanas de rumores y tras haber sido fotografiados juntos en varias ocasiones, el cantante y la artista parecen dejar claro con esta asistencia que son novios.
Leiva y Almudena Cañedo se conocen desde hace tiempo, la ilustradora colaboró en el videoclip de la canción Con el pañuelo en los ojos en 2022, un trabajo que permitió que ambos coincidieran profesionalmente y más tarde, según los rumores, estuvieron juntos seis meses, sin embargo la relación no funcionó, pero, en verano de 2025 decidieron darse una segunda oportunidad.
Además, Cañedo aparece brevemente en el documental del músico Hasta que me quede sin voz, lo que algunos seguidores interpretaron como una señal de la cercanía entre ambos.
Por ahora, la coincidencia de ambos en la Semana de la Moda de París ha sido suficiente para despertar la curiosidad sobre su posible relación, aunque ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto.
