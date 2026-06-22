7 años de la boda de María Pombo y Pablo Castellano: los detalles del vestido, la celebración y los invitados

Cada aniversario de boda de María Pombo y Pablo Castellano, el enlace vuelve a despertar el interés de sus seguidores. La pareja, una de las más populares del panorama influencer español, celebró su unión en 2019 en una ceremonia que rápidamente se convirtió en uno de los acontecimientos sociales del año.

El vestido de la novia, la espectacular localización, la lista de invitados y la enorme repercusión en redes sociales hicieron de aquel enlace un auténtico fenómeno. Este nuevo aniversario, repasamos todos los detalles de una boda que todavía hoy sigue siendo fuente de inspiración para muchas parejas.

Boda de María Pombo | Gtres

Una historia de amor seguida por miles de personas

Cuando María Pombo y Pablo Castellano anunciaron su compromiso, la noticia fue recibida con entusiasmo por una comunidad de seguidores que llevaba años acompañando su relación a través de las redes sociales. La pareja había compartido numerosos momentos de su historia juntos, por lo que la boda generó una enorme expectación incluso antes de celebrarse.

Finalmente, el enlace tuvo lugar el 22 de junio de 2019, convirtiéndose rápidamente en uno de los eventos más comentados de aquel verano. Miles de seguidores siguieron cada detalle de los preparativos y de la celebración, que acabó convirtiéndose en una de las bodas más mediáticas del universo influencer español.

Boda de María Pombo | Gtres

El vestido de novia de María Pombo

Uno de los aspectos más esperados de la boda era, sin duda, el vestido de novia. María apostó por un estilo diferente al que estamos acostumbrados, firmado por la marca de moda nupcial Yolancris. El diseño destacaba por su silueta clásica, sus mangas largas confeccionadas en encaje e hilos brillantes y una espalda especialmente llamativa que se convirtió en uno de los detalles más comentados del look.

La influencer completó el estilismo con un velo tradicional que aportaba un aire romántico y más sofisticado al conjunto.

Boda de María Pombo | Gtres

Uno de los detalles más especiales del diseño fue su inspiración boho chic, una de las señas de identidad de la firma. El vestido combinaba tejidos artesanales, transparencias estratégicas y bordados realizados a mano, alejándose de las propuestas más convencionales que predominaban entonces entre muchas novias.

El estilismo se completó con un maquillaje muy natural y un recogido desenfadado que encajaba perfectamente con la estética relajada y elegante que buscaba para su gran día.

Una boda en Cantabria

La ceremonia y la posterior celebración tuvieron lugar en Cantabria, una tierra muy especial para la familia Pombo. El entorno natural y el carácter familiar del evento fueron dos de las claves que marcaron el enlace. La boda se celebró en la colegiata de Santa Cruz de Castañeda, uno de los templos románicos más emblemáticos de Cantabria y un lugar con un gran valor histórico y sentimental para la familia.

Tras la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron a una finca privada donde tuvo lugar el banquete. Allí, los novios disfrutaron de una fiesta al aire libre rodeados de familiares y amigos en un entorno natural que reflejaba perfectamente el estilo cercano y familiar que siempre han querido transmitir.

Boda de María Pombo | Gtres

Las imágenes compartidas por los invitados mostraron una celebración elegante pero cercana, donde la pareja quiso dar protagonismo tanto a sus familiares como a sus amigos más cercanos.

La decoración apostó por un estilo romántico y natural, en línea con las tendencias nupciales que triunfaban en aquel momento. Flores silvestres, vegetación abundante, iluminación cálida y materiales naturales ayudaron a crear una atmósfera muy especial que todavía hoy sigue inspirando a muchas parejas.

Los invitados más conocidos

Como era de esperar, la boda reunió a numerosos rostros conocidos del mundo influencer y de las redes sociales. Entre los asistentes destacaron miembros de la familia Pombo, amigos cercanos y numerosos creadores de contenido que formaban parte de su círculo habitual, como Dulceida o Laura Escanes, junto a su entonces marido Risto Mejide.

Risto Mejide y Laura Escanes en la boda de María Pombo | Gtres

Uno de los aspectos que más conversación generó fue precisamente el desfile de estilismos de las invitadas. Vestidos de colores vibrantes, estampados florales, tocados y propuestas muy veraniegas protagonizaron numerosos artículos de moda durante los días posteriores al enlace.

Las fotografías y vídeos compartidos durante aquellos días contribuyeron a convertir el enlace en uno de los acontecimientos más virales del año en Instagram.

Alba Paul y Dulceida en la boda de María Pombo | Gtres

Una boda que revolucionó las redes sociales

Pocas bodas de influencers han generado tanta conversación como la de María Pombo y Pablo Castellano. Durante semanas, los seguidores analizaron cada detalle, desde el vestido de novia hasta la decoración, los estilismos de las invitadas o los momentos más emotivos de la ceremonia.

La repercusión gracias a la retransmisión en directo de la ceremonia hizo que muchas de las tendencias vistas en aquella boda se replicaron posteriormente en otros enlaces celebrados en España.

Además, fue una de las primeras grandes bodas influencer que se siguió prácticamente en tiempo real a través de las historias de Instagram, publicaciones y vídeos compartidos tanto por los novios como por los invitados. Miles de personas pudieron vivir el evento desde sus teléfonos móviles, algo que en 2019 todavía no era tan habitual como lo es hoy.

Su impacto fue tan grande que muchas de las tendencias vistas en aquel enlace —desde la decoración hasta los estilismos o el tipo de celebración— se reprodujeron en numerosas bodas celebradas durante los años posteriores.

Boda de María Pombo | Gtres

Siete años después, una de las parejas más sólidas de las redes

Desde aquel "sí, quiero", María Pombo y Pablo Castellano han seguido construyendo su vida juntos mientras comparten parte de su día a día con millones de seguidores.

La llegada de sus hijos, Martín, Vega y Mariana, y los distintos proyectos personales y profesionales de ambos han consolidado aún más una relación que continúa despertando interés entre sus fans.

Por eso, cada aniversario de boda se convierte también en una ocasión perfecta para recordar uno de los enlaces más mediáticos de la historia reciente de las redes sociales españolas, una celebración que logró traspasar Instagram para convertirse en todo un fenómeno social y que, años después, sigue siendo una de las bodas influencer más recordadas de nuestro país.