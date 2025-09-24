Chábeli, muy cariñosa en la felicitación a su padre, Julio Iglesias, por su 82 cumpleaños: "Te amo y te amaré"

Este lunes, 23 de septiembre, Julio Iglesias cumplía 82 años. El exitoso cantante ha celebrado un año más rodeado del cariño de los suyos, un amor que su hija mayor, Chábeli Iglesias, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler, le demostraba públicamente dedicándole unas cariñosas palabras a través de las redes sociales.

"Papi, ¡feliz cumpleaños! Te admiro muchísimo. Te amo y por siempre te amaré", le escribía la mayor de los hermanos Iglesias Preysler a su padre. Un mensaje que acompaña de una foto antigua de los dos.

82 intensos años, y es que la vida de Julio Iglesias ha dado para mucho. En 1962, cuando tenía 19 años, un accidente de coche dio un cambio radical a su vida: tuvo que dejar de jugar al fútbol, jugaba en las categorías inferiores del Real Madrid, y decidió dedicarse al mundo de la música, convirtiéndose en uno de los cantantes más exitosos de nuestro país.

Su vida personal no ha sido menos intensa que la profesional. En 1971 contrajo matrimonio con Isabel Preysler, con quien tuvo tres hijos: Chábeli en 1971, Julio José en 1973 y Enrique en 1975. Y cinco años más tarde, en 1980 el famoso matrimonio formalizaba su divorcio.

Julio Iglesias e Isabel Preysler | Gtres

En 1990 conoció a su actual mujer, Miranda Rijnsburger, una modelo holandesa con quien ha tenido cinco hijos: Miguel Alejandro en 1997, Rodrigo en 1999, las gemelas Cristina y Victoria en 2001 y Guillermo en 2007.

Victoria y Cristina, hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger | Gtres

Además de sus matrimonios, la vida de Julio Iglesias ha estado marcada por su larga lista de conquistas.