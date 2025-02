María Bernardeau reacciona a la posible reconciliación de su hermano y Aitana: "Que haga lo que le haga feliz"

Este lunes ha tenido lugar la presentación de la nueva serie de Atresplayer, Física o Química. La nueva generación; la mítica serie que marcó a toda una generación vuelve más fuerte que nunca. Al evento ha asistido María Bernardeau, hermana del actor Miguel Bernardeau. La joven actriz, conocida por seguir los pasos de su madre, Ana Duato, y su hermano, interpreta el papel de Carlota en esta nueva serie que promete conquistar el corazón de los adolescentes.

Según ha contado María, su personaje es una joven que mezcla estereotipos como la pija, popular y dura, pero que en realidad es todo lo contrario, ya que es sensible, vulnerable y se siente sola.

María Bernardeau en la presentación de FoQ | Gtres

Durante la presentación de la serie, la joven actriz ha sido preguntada sobre uno de los temas del momento, la reconciliación de su hermano Miguel con Aitana, con la que además María mantiene una relación de amistad: "Estoy encantada de que mi hermano haga lo que le haga feliz, afortunadamente tiene mucho trabajo, que es lo que nos hace muy felices a todos".

Desde que surgieron los rumores de una posible reconciliación entre Aitana y Miguel Bernardeau, el actor ha preferido no responderal ser preguntado sobre una segunda oportunidad con la cantante. También decidió no pararse en la alfombra roja de los premios Feroz, para no tener que hablar ante los medios de este tema.

Miguel Bernardeau y Aitana en un evento | Gtres

María ha preferido no entrar en detalles sobre la vida amorosa de su hermano: "De la vida personal de mi hermano, de mi familia, no voy a hablar porque vengo a promocionar Física o Química".

De lo que si ha hablado la hija de Ana Duato es de su propia vida personal. Ha aprovechado esta aparición pública para desmentir los rumores de una supuesta ruptura con su pareja. "Tengo pareja y en Instagram creo que se ve, entonces, bueno, pues yo creo que hay medios que tal vez no buscan del todo bien", ha expresado de forma clara, dejando claro que tiene pareja y solo se tratan de rumores.

Es el primer papel protagonista de la carrera artística de María Bernardeu, la actriz está muy emocionada con esta nueva oportunidad y promete conquistar a la audiencia con su interpretación en este remake de la mítica serie de adolescentes.