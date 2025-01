Aitana y Miguel Bernardeau estallan ante los rumores de reconciliación: "Dejad de inventaros cosas"

La reconciliación de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau se ha convertido en una de las noticias del momento. En las últimas semanas se ha rumoreado que la expareja habría tenido un acercamiento tras coincidir el pasado noviembre en Catarroja durante las labores de ayuda por la DANA, y de que fueran vistos cenando juntos.

La revista Semana de hecho ha asegurado que ambos se habrían dado una segunda oportunidad tras su historia de amor entre 2018 y 2022.

Sin embargo, por el momento ninguno de los dos ha querido confirmarlo o desmentirlo hasta que han terminado por estallar ante la prensa. Primero era el actor de Élite el que se pronunciaba pidiendo a las cámaras de Europa Press que le dejaran en paz. "Dejad de inventaros cosas", señaló visiblemente enfadado.

Miguel Bernardeau | Europa Press

Por su parte, Aitana siguió la línea de su exnovio cuando fue interceptada a la salida de un restaurante también por las cámaras de Europa Press.

En el mismo tono que el actor, la artista ha hecho una petición: "Dejad de inventar tantas cosas por el clickbait, que os estáis pasando mucho", mientras desmentía haber pasado la noche en casa de Miguel, tal y como aseguró Semana con una serie de fotografías.

Aitana Ocaña | Europa Press

Sin embargo, solo unas horas después, Europa Press ha compartido unas imágenes que demostrarían que la pareja habría dormido junta, en las cuales se ve a Aitana abandonando en su propio coche la casa del intérprete.

Aitana conduciendo su coche | Europa Press

El contundente comunicado de Aitana

Sobre su supuesta reconciliación no solo ha llamado la atención estas imágenes. Al mismo tiempo, la cantante anunció el 16 de enero el lanzamiento de su próxima canción, cuyo título ha sido muy comentado: Segundo intento.

Después de que muchos fans lo relacionaran con su vida sentimental, la artista ha emitido un rotundo comunicado.

"Sin ser yo una persona que sale nunca a desmentir ningún tipo de noticia (porque como siempre digo tendría que estar las 24/7 delante de un ordenador), sí me gustaría aclarar (y después de tanto tiempo utilizando mi imagen para clickbait con muchas cosas inventadas, que esto además es ilegal) que: 1. Mi lanzamiento (la canción) está planificado desde octubre de 2024, y nada tiene que ver con lo que se anda especulando y, 2. Por favor, y lo he dicho muchas veces, no grabéis mi casa, da miedo que la gente pueda saber dónde vivo. 3. ¿Cómo es posible que en 17 días que llevamos de año yo ya haya tenido 3 novios? Muchísimas gracias", escribió.