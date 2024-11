Marco, el hijo de Ana Milán, cumple 23 años: la emotiva felicitación de su madre

Ana Milán ha vuelto a demostrar la especial conexión que tiene con su hijo Marco, quien este 23 de noviembre celebra su 23 cumpleaños. La actriz, muy activa en redes sociales, ha compartido una publicación en la que expresa su admiración por el hombre en el que se ha convertido y recuerda su llegada al mundo, un mes antes de lo previsto: "Hace 23 años que nos peleamos, queremos, reímos y nos volvemos a pelear".

"Celebro y brindo por el hombre que eres, lleno de honor y nobleza", ha escrito Ana en un fragmento de su mensaje, destacando la esencia única de su hijo. También ha señalado, con el humor que le caracteriza, algunos de los momentos que hacen de su relación algo especial: "Divertido como nadie, aunque te cueste bailar".

Ana ha compartido una selección de fotografías en las que madre e hijo aparecen abrazados, riendo y compartiendo instantes que reflejan la complicidad que les une desde que Marco era un niño. Ana, con su habitual elegancia, luce prácticamente igual en todas las imágenes, lo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Ana Milán | Gtres

Los comentarios no se han hecho esperar, y quienes siguen a Ana Milán han elogiado la emotividad de su mensaje y la ternura de las imágenes compartidas. Ana, conocida por su sensibilidad y sentido del humor, ha vuelto a emocionar con esta dedicatoria, dejando claro que su familia es lo más importante para ella: "Y quiero que sepas que no hay un abrazo que me guste más que el tuyo, ni lo hubo, ni lo habrá".

Marco no es un rostro conocido de las redes sociales y lo poco que sabemos de él, a través de las de su madre, es que es un joven amante del fútbol y de la música tecno. Nació fruto de la relación que la humorista tuvo con el actor Paco Morales a finales de los 90 y, aunque no llegaron a casarse, formaron una familia que sigue igual de unida que el primer día.