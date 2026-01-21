¿Marc Anthony arruinó el baile de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz? Las distintas versiones sobre la boda

Después de meses de especulaciones, Brooklyn Beckham ha decidido hablar y contar su verdad. A través de sus historias de Instagram, el hijo mayor de David y Victoria Beckham asegura que sus padres ejercen un control absoluto sobre lo que se publica sobre ellos en los medios, llegando incluso a "difundir innumerables mentiras, en su mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada".

El joven relata en un extenso mensaje la "ansiedad" y la "vergüenza" que sintió durante su boda, celebrada el 9 de abril de 2022, por un episodio que involucró a su madre y al cantante Marc Anthony. Según Brooklyn, el momento del baile nupcial con su esposa Nicola Peltz fue interrumpido de manera humillante.

"Mi madre decidió hacer suyo el que debía haber sido mi primer baile con mi esposa, que habíamos planeado con semanas de antelación al son de una romántica canción de amor. Frente a los 500 invitados de nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto que tuviera lugar el baile romántico, pero en su lugar ahí estaba mi madre esperando para bailar conmigo. Bailó de manera muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", expone en sus historias de Instagram.

Brooklyn apunta directamente al cantante de origen puertorriqueño como el desencadenante de la situación que, según él, provocó que Nicola se fuera "llorando", según pudo saber People, que habló con un invitado presente en la boda. Sin embargo, el joven subraya que su verdadera preocupación es el "desprecio" constante de sus padres hacia su esposa.

Victoria Beckham y Nicola Peltz | Gtres

El baile nupcial, según otros testigos

Aunque Brooklyn sostiene esta versión, algunos medios, como el Daily Mail, recogen testimonios de asistentes que aseguran que los novios sí tuvieron su baile oficial al ritmo de Cant Help Falling in Love, de Elvis Presley, interpretada por un cantante contratado para la ocasión. Según esta versión, Nicola también bailó con su padre, siguiendo la tradición.

Más tarde, durante la fiesta, se produjo un segundo baile con Stand by Me, de Ben E. King, en el que Brooklyn bailó con Victoria Beckham y, a la vez, David con Harper, en un momento más distendido de la celebración.

Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, de izquierda a derecha | Gtres

La relación de Marc Anthony con los Beckham

Marc Anthony mantiene una relación estrecha con la familia Beckham desde hace muchos años. Es padrino de Cruz Beckham y también de Harper, junto a la actriz Eva Longoria. Y el hijo menor del cantante, nacido en 2023 fruto de su relación con Nadia Ferreira, considera a David Beckham prácticamente un tío.

Marc Anthony David Beckham | Gtres

Ahora solo falta que sean David y Victoria Beckham quienes cuenten las historia desde su punto de vista y podamos hacernos una idea de qué pudo suceder realmente para que la relación entre pares e hijo se rompiera.