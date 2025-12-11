Mar Flores responde tajante al ser preguntada por la Navidad y Terelu Campos: "Normalidad al asunto"

La relación entre Mar Flores y Terelu Campos lleva tiempo marcada por la tensión, un tema que sigue despertando gran interés entre los seguidores de ambas. Aunque en el pasado compartieron cordialidad en actos sociales, su "amistad" se rompió debido a malos entendidos y diferencias de perspectivas. Parte del distanciamiento se debe a la gran unión que hay entre Terelu y Nuria González. Por un lado, Mar se sintió marginada en el ámbito social ,y, por otro, Terelu asegura que solo actuó como amiga y nada más.

El origen del conflicto se remonta décadas atrás, cuando la relación entre Mar Flores y Fernando Fernández Tapias terminó. Fernando inició una nueva etapa con la exmodelo Nuria González, con quien contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Mar vio esta relación como una traición y una deslealtad por parte de Nuria, lo que generó desconfianza y enfrió definitivamente su amistad. Además, consideró que Terelu se había posicionado del otro lado, por lo que decidió también mantener distancia con ella.

Mar Flores y Fernando Fernández Tapias | Gtres

Hace unos días fue el cumpleaños de Carlo Jr hijo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, un momento muy esperado por el reencuentro entre ambas consuegras pero no llegó a producirse ya que la empresaria se encontraba de viaje. Aún así, fue captada por los micrófonos de Gtres en el aeropuerto de vuelta a Madrid y aseguró que ya había ido a ver a su nieto antes y que todo estaba genial. Además, añadió que las navidades las pasará en familia, rodeada entre sus seres queridos, donde también estará Alejandra.

Mar Flores respondiendo a la prensa | Gtres

Ante la inevitable pregunta sobre si esta vez se verá con Terelu, Mar fue tajante pero comedida: "A ver, dejar ese tema ya, porque es que no tiene sentido", exclamó, para luego añadir: "Yo, mi nieto, mi familia" y concluir con un consejo a la prensa: "Creo que tenéis que darle normalidad al asunto". Con estas palabras, Mar deja claro que su prioridad sigue siendo la familia y que prefiere no entrar en polémicas mediáticas sobre antiguas tensiones.