MIENTRAS SU HERMANO SE MANTIENE AL MARGEN
Jacobo Martos le desea todo lo mejor a su excuñada, Amelia Bono, tras confirmar su nueva relación
Amelia Bono y Manuel Martos se divorciaron en 2024 tras 15 años de matrimonio. Desde entonces, no se ha sabido nada sobre su vida privada hasta ahora que Amelia confirmaba a través de sus redes sociales que está de nuevo enamorada. Una noticia de la que Jacobo, su excuñado, se alegraba.
Todas las buenas noticias siempre vienen juntas y es que, coincidiendo con el esperadísimo regreso a los escenarios de Raphael tras superar varios baches de salud, su exnuera, Amelia Bono, anunciaba a través de sus redes sociales que estaba de nuevo enamorada, meses después de su divorcio de Manuel Martos.
"Al final sois como una pequeña familia que me acompaña desde hace muchos años y me encantaría compartir con vosotros esta noticia", empezaba la influencer escribiendo en sus redes sociales para a continuación confirmar que tiene pareja. "Hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices. Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera".
Con estas bonitas palabras y una foto junto a su chico, Amelia contaba a todos sus seguidores que había rehecho su vida. La publicación se llenaba de mensajes bonitos de sus seguidores que mandaban todo su cariño a la influencer.
Este anuncio coincidía con la vuelta a los escenarios de Raphael que además reunía a toda su familia en el Movistar Arena de Madrid para apoyarlo. En ese momento, los micrófonos de Europa Press le preguntaban a Jacobo Martos, hermano de Manuel Martos y excuñado de Amelia, cómo había vivido el concierto de su padre y además, qué le parecía que la influencer estuviese de nuevo enamorada.
"¿Todo lo mejor?", preguntaba sorprendido cuando la prensa ha querido saber si se alegra por Amelia, añadiendo rápidamente: "Ah bueno, sí, claro, sí, sí, sí", cuando se ha enteraba de que tiene un nuevo novio.
