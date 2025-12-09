Jacobo Martos le desea todo lo mejor a su excuñada, Amelia Bono, tras confirmar su nueva relación

Todas las buenas noticias siempre vienen juntas y es que, coincidiendo con el esperadísimo regreso a los escenarios de Raphael tras superar varios baches de salud, su exnuera, Amelia Bono, anunciaba a través de sus redes sociales que estaba de nuevo enamorada, meses después de su divorcio de Manuel Martos.

Manuel Martos y Amelia Bono | Gtres

"Al final sois como una pequeña familia que me acompaña desde hace muchos años y me encantaría compartir con vosotros esta noticia", empezaba la influencer escribiendo en sus redes sociales para a continuación confirmar que tiene pareja. "Hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices. Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera".

Con estas bonitas palabras y una foto junto a su chico, Amelia contaba a todos sus seguidores que había rehecho su vida. La publicación se llenaba de mensajes bonitos de sus seguidores que mandaban todo su cariño a la influencer.

Este anuncio coincidía con la vuelta a los escenarios de Raphael que además reunía a toda su familia en el Movistar Arena de Madrid para apoyarlo. En ese momento, los micrófonos de Europa Press le preguntaban a Jacobo Martos, hermano de Manuel Martos y excuñado de Amelia, cómo había vivido el concierto de su padre y además, qué le parecía que la influencer estuviese de nuevo enamorada.

Jacobo Martos contestando a la prensa | Europa Press

"¿Todo lo mejor?", preguntaba sorprendido cuando la prensa ha querido saber si se alegra por Amelia, añadiendo rápidamente: "Ah bueno, sí, claro, sí, sí, sí", cuando se ha enteraba de que tiene un nuevo novio.