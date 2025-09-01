POR SU 60 CUMPLEAÑOS
Mar Flores le dedica unas palabras a Terelu Campos por su 60 cumpleaños a pesar de los rumores de mal rollo
Publicidad
Mar Flores volvía a Madrid después de pasar un verano de relax y desconexión por la Costa Amalfitana y en Ibiza donde además coincidía junto a su hijo Carlo, Alejandra Rubio y su nieto.
A pesar de que Alejandra Rubio se enfadó cuando su madre habló públicamente de que la modelo le había hecho un regalo por Navidad, esta vez era la propia Mar la que se paraba con los periodistas presentes en el aeropuerto para felicitar a su consuegra.
"Es que me da una vergüenza todo esto que me muero", empezaba diciendo, aunque cuando le recordaban que el 31 de agosto fue el 60 cumpleaños de Terelu, esta aprovechaba para felicitarla con un: "Felicidades a Terelu y gracias por vuestro interés".
Unas palabras que quizás dejaban entrever que no hay mal rollo entre Terelu y Mar como se ha dicho desde que conociese que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están juntos.
Tras esto, la modelo ya no daba más declaraciones a los periodistas que allí se encontraban a pesar de que todavía hay muchos rumores que la rodean como por ejemplo su estado sentimental pues se dice que podría haber roto su relación con Elías Sacal.
Más Celebrities
- Irene Rosales, silencio total ante los rumores de una posible nueva relación tras su separación de Kiko Rivera
- Juan Urquijo, igual de discreto que siempre tras confirmarse su ruptura con Irene Urdangarin
- La princesa Leonor, emocionada en su primer día en el Ejército del Aire y vestida ya con su mono de piloto
Publicidad