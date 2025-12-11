Después de un año duro, Carola Baleztena y Emiliano Suárez tienen el mismo deseo para 2026

Anoche, 10 de diciembre, el Teatro Real de Madrid abrió sus puertas para acoger el estreno de Carmen, una de las óperas más emblemáticas del repertorio universal. La velada se convirtió en un auténtico acontecimiento social, reuniendo a numerosas celebridades y figuras destacadas de la vida pública.

Entre los rostros más llamativos se encontraba Carmen Lomana, que acaparó las miradas de las cámaras desde el primer momento. También asistieron Amparo Corsini, María Fitz-James Stuart y Ana Botella, entre otras personalidades.

No obstante, la pareja que despertó mayor expectación fueron Carola Baleztena y Emiliano Suárez. El matrimonio posó radiante y se mostró especialmente ilusionado por formar parte de esta noche tan especial, además de compartir cuales son sus deseos para el ya inminente año 2026.

Carola Baleztena y Emiliano Suárez antes de entrar en el Teatro Real | Gtres

La pareja

La pareja se presentó más discreta que de costumbre, aunque, aun así, no lograron pasar desapercibidos. Él, descendiente de una de las sagas de joyeros más prestigiosas del país, y ella, una reconocida actriz española, llevan juntos casi una década.

Durante estos años han formado una familia numerosa, aunque solo comparten una hija en común, la más pequeña de la casa. Ambos llevan una vida muy centrada en lo familiar, algo que muestran con frecuencia en sus redes sociales, donde se mantienen muy activos.

Sus deseos para 2026

Aunque la conversación con la prensa antes de acceder al Teatro Real fue breve, la pareja tuvo tiempo de compartir cuál es su mayor deseo para el próximo 2026, ya prácticamente a la vuelta de la esquina.

"Pues mucha salud. Bueno, típico, pero conviene que no falte", expresó Emiliano con una sonrisa. Un deseo aparentemente sencillo, pero sin duda el más importante: que la familia y las personas queridas estén bien, sin problemas graves ni preocupaciones médicas.

Carola Baleztena y Emiliano Suárez | Gtres

Sus palabras, claras y rotundas, cobran más sentido que nunca tras el episodio de salud que sufrió su mujer a principios de año, un recuerdo que ha reforzado aún más la importancia de este anhelo para el 2026.

Qué le pasó a Carola

Carola inició el año 2025 de una manera agridulce. Aunque había disfrutado de unas Navidades familiares repletas de planes, comidas y largas sobremesas, su cumpleaños, el 10 de enero, lo pasó en el hospital.

La noticia la dio a conocer Emiliano a través de Instagram, donde optó por explicarlo con un tono irónico: "Hola. Se nos ha ocurrido pasar el cumpleaños en la suite presidencial del hospital MD Anderson. ¡De vez en cuando hay que darse un capricho!".

A continuación, detalló con el mismo humor la verdadera razón de su ingreso: "Ya que pasábamos por aquí, Carola se ha operado. Nos ofrecieron varias opciones y hemos elegido la propuesta de la Dra. Conde y el Dr. De Santiago. Algo sencillo porque no teníamos mucho presupuesto: una cirugía llamada histerectomía radical".

La intervención, considerada una cirugía mayor, consiste en la extirpación del útero, el cuello uterino, parte de la vagina y los tejidos circundantes. En muchos casos también implica la retirada de los ovarios, las trompas de falopio y los ganglios linfáticos pélvicos.

Pese a la complejidad, Emiliano tranquilizó rápidamente a sus seguidores: "Chupado, así que sin complicaciones y sin ningún cuerpo extraño merodeando donde no debe, ha sido una pasada. Muy recomendable. Ya estamos en planta haciendo reposo como en todo buen spa que se precie", bromeó, confirmando que la operación había salido bien.

Carola Baleztena y Emiliano Suárez | Gtres

También aprovechó para agradecer todo el cariño recibido: "No hemos parado de recibir regalos, comida y flores. La fiesta está siendo increíble. Lo malo es que todo lo bueno se acaba y el lunes no nos queda más remedio que volver a casa".

Tras este episodio, el sencillo deseo de la pareja para 2026 cobra todo el sentido. Aunque la operación fue un éxito y Carola se encuentra bien actualmente, ambos esperan que el próximo año llegue libre de sustos y con la serenidad que la familia merece.