De Edurne a Laura Escanes: los peinados navideños que puedes replicar fácilmente en casa

La temporada navideña trae consigo un despliegue de estilos en alfombras rojas, programas de televisión y eventos especiales. Entre lentejuelas, terciopelos y maquillaje festivo, el peinado se vuelve un elemento estratégico: aporta elegancia inmediata y define todo el look. Las famosas españolas, desde Edurne hasta Laura Escanes, parecen coincidir en una idea clave para estas fiestas: el acabado pulido nunca falla.

Este invierno, los expertos de ghd han estado detrás de algunos de los peinados más comentados del momento, desde lisos efecto espejo hasta melenas con volumen estudiado. La mejor parte es que todos estos estilos, aunque parezcan de backstage profesional, se pueden replicar fácilmente en casa si se conocen los gestos y productos adecuados.

Edurne

El reciente paso de Edurne por televisión ha dejado claro que el liso clásico sigue siendo sinónimo de sofisticación. La cantante apuesta por una melena recta con raya lateral y un lado ligeramente recogido detrás de la oreja, un gesto sencillo que enmarca el rostro y realza las facciones.

El acabado ultra pulido parte de una preparación cuidadosa del cabello y del uso de herramientas de alto rendimiento. Para lograr ese brillo suave que aguanta toda la noche, los profesionales recomiendan añadir un protector térmico y un sérum de acabado que aporte gloss sin apelmazar. Es un look versátil, perfecto tanto si llevas labios rojos como si optas por unos pendientes joya grandes.

Laura Escanes

Laura Escanes se ha consolidado como referente del liso más brillante de la temporada. Su estilo se basa en un acabado minimalista, casi líquido, que dota a la melena de una presencia muy elegante. La clave está en preparar el cabello desde el secado para eliminar cualquier encrespamiento y después trabajar mechón a mechón para conseguir esa superficie totalmente pulida.

Stories Laura Escanes | Instagram

Un producto alisador previo ayuda a potenciar el brillo, mientras que una herramienta de planchado precisa sella la fibra para que el resultado dure horas sin perder definición. Este peinado funciona especialmente bien con vestidos de líneas rectas y estilismos festivos depurados.

Violeta Mangriñán

Si prefieres un acabado más natural, el estilo de Violeta Mangriñán es una excelente inspiración. Ella apuesta por una melena lisa pulida y brillante, pero con un punto de movimiento que aporta frescura. El detalle diferencial está en el flequillo o la zona frontal, donde añade volumen suave para levantar el rostro y dar equilibrio al peinado.

Stories de Violeta Mangriñán | Instagram

Los profesionales consiguen este efecto trabajando la melena con herramientas que permitan un liso espejo, y aplicando un spray de volumen justo en la raíz del flequillo para que se mantenga con cuerpo sin perder naturalidad. Es un look perfecto para cenas, fiestas nocturnas o cualquier evento navideño donde busques un estilo elegante pero no rígido.

Cómo elegir tu peinado estas fiestas

Los tres estilos tienen algo en común: son pulidos, luminosos y muy favorecedores frente a la cámara. Si quieres acertar estas Navidades:

Elige liso clásico si buscas elegancia atemporal.

si buscas elegancia atemporal. Apuesta por efecto espejo si te va el minimalismo moderno.

si te va el minimalismo moderno. Opta por liso con volumen frontal si quieres un toque natural sin renunciar al brillo.

Con una buena herramienta de calor, productos que protejan y potencien el acabado, y unos minutos extra frente al espejo, puedes recrear cualquiera de estos peinados con resultado profesional.