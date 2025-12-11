Aless Gibaja presenta a su novio por sorpresa porque "solo se vive una vez": "Es un amor, es mi principito"

¡Por sorpresa! Así llegaba Aless Gibaja al evento de la presentación del nuevo disco de Ozuna y Beele, 'Standhal', acompañado del que ha presentado como su novio: Marcos, "El principito".

El influencer no podía ocultar ante los micrófonos de Europa Press lo enamoradísimo que está diciendo de Marcos, su novio, que "es un mil, un mil. Buenísimo, simpático, un alma pura sí. Hoy ha sido el día, solo se vive una vez". A lo que este respondía con un: "Increíble, un diez como persona, y todas las personas que conozco me han dicho que me llevo un tesoro", sobre Aless.

Aless Gibaja posa por primera vez con su novio | Gtres

"Increíble. Me aporta estabilidad, fuerza, me motiva, es increíble. O sea, es un chico mil. Es el mejor tesoro que tengo. El mejor regalo del 2025", aseguraba el creador de contenido, comentando que su amor surgió de la manera más inesperada: "A través de un podcast que yo hice, porque él es canario, de vaya vaina, yo dije que mi acento favorito era el acento canario. Y me escribió, me escribió por Instagram y empezamos a hablar. Increíble".

Y aunque no hace demasiado tiempo que están juntos, Aless está convencido de que su historia de amor tiene futuro. "Antes todos eran sapos, todos eran malos, y ahora ha llegado mi principito", decía muy emocionado.

Aless Gibaja presenta a su novio | Gtres

También en un gran momento sentimental está Alejandra Rubio con Carlo Costanzia, a los que el influencer no ha dudado en defender una vez más, reconociendo que aunque últimamente no se ven tanto "por su trabajo, el mío, el bebé, horarios..." se sigue considerando como parte del "núcleo duro" de la hija de Terelu Campos: "Siempre lo digo, Alejandra para mí es de mis mejores amigas, siempre la amaré, siempre estaremos juntos. Yo siempre voy a ser fiel a ellas, pase lo q pase en la vida hablaría mal de ellas porque para mí yo las quiero como si fueran de mi familia".

Alejandra Rubio y Aless Gibaja | Gtres

"Al final Alejandra me da pena porque siempre está en medio de todas estas polémicas y le toca todo a ella. Pero al final es una familia mucho más común de lo que parece. Sobre todo ella con Carlo que son los padrazos y son una super familia", ha afirmado rotundo, desvelando que la nieta de María Teresa Campos "lleva como puede estar ahí en medio" de Mar Flores y Carlo Costanzia.