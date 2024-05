Mar Flores, tras haber conocido a Alejandra Rubio, la novia de su hijo Carlo Costanzia: "Están muy felices"

Tan solo unos días después de hacerse público el encuentro que Mar Flores mantuvo con su hijo Carlo Costanzia y su pareja Alejandra Rubio, la modelo ha confirmado su encuentro ante las cámaras: "Parece que os habéis enterado todos, yo estoy encantada, mi hijo está muy contento" afirmaba ante los micrófonos de Europa Press.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Madrid | Europa Press

"Yo los he conocido, me ha encantado verlos, están muy felices, no hay más que decir" aseguraba Mar sin querer dar muchos más detalles sobre cómo fue el encuentro con la Alejandra: "Obvio os habéis enterado todos que nos hemos visto y es una cosa normal y natural, están encantados. Eso es todo lo que te puedo decir".

Sobre lo que no ha querido pronunciarse es sobre si además de Alejandra conoce también a su famosa madre, Terelu Campos: "Eso es todo lo que te puedo decir".

Terelu Campos | Europa Press

Conocedora del complicado momento personal que está atravesando su hijo por sus problemas judiciales, Mar dejó claro ante las cámaras que ella solo busca la felicidad completa para su hijo mayor: "Es lo que quiere una madre, que sus hijos sean felices".