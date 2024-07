Manuel Escribano aclara si ha sido el motivo de la separación de Laura Sánchez y David Ascanio

Después de anunciar su separación con David Ascanio tras 15 años de relación, Laura Sánchez ha vuelto a ser noticia esta semana por su nueva historia de amor con el torero Manuel Escribano.

Laura Sánchez | Gtres

La revista ¡Hola! descubría a esta nueva pareja por sorpresa, publicando unas imágenes de la modelo y su nueva ilusión dando un paseo nocturno cogidos de la mano por las calles del centro de Sevilla.

Manuel Escribano, en un evento en febrero | Gtres

Europa Press ha podido hablar con el torero, a su llegada al aeropuerto de Madrid, tras torear en Perú y ha confesado a los micrófonos que se encuentra "muy bien, fenomenal" tras su corrida, ya que "ha ido todo fenómeno".

En cuanto a su relación con la modelo, Escribano ha confesado que "todo está bien" y que está muy feliz de este amor: "Sí, encantado, la verdad". Tanto es así que no duda en definirla como "una niña de categoría", por lo que no puede estar más "contento".

A pesar de que se están conociendo, Laura no ha podido viajar con él para verle torear fuera de España: "No, no está aquí, está trabajando", pero asegura que todo va como quiere cada uno: "Estamos todos felices, todo va como queremos cada uno".

Manuel Escribano atendiendo a Europa Press | Europa Press

Por último, ha dejado claro que "uno hace las cosas para estar bien, para sentirse bien" y ha negado cuando se le ha preguntado si él había sido el motivo de la ruptura de la modelo con David Ascanio: "No, no, para nada, estábamos cada uno en una situación completamente libre y es un momento bueno y feliz".