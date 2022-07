La madre de Shakira responde: ¿le gustaría que su hija y Piqué se reconciliasen?

No están siendo momentos fáciles para Shakira, pues a su delicada separación de Piqué recientemente se sumaba el nuevo contratiempo de salud de su padre.

Fue a finales de mayo cuando salieron a la luz unas comentadas imágenes de la cantante junto a William Mebarak en ambulancia sobre las que se pronunció para aclarar que su progenitor, de 90 años, había sufrido "una caída importante".

Pese a que recibió el alta el 7 de junio, tal y como pudimos ver en un vídeo de lo más emotivo y personal que la de Barranquilla compartió en sus redes donde ayudaba a su padre "con su estimulación cognitiva después del traumatismo", un nuevo bache de salud golpeaba a la familia Mebarak y este volvía a ser hospitalizado hace apenas unos días.

Nidia Ripoll, madre de Shakira, desea una reconciliación entre su hija y Piqué

Ahora, ha sido Nidia Ripoll, la madre de la colombiana, la que ha revelado cómo se encuentra su marido: "Ahí está mejorando día a día gracias a Dios y gracias a ustedes por preguntar", le confesaba en exclusiva a los micrófonos de 'Europa Press'.

Aunque por el momento desconocen cuándo le darán el alta, sí que espera que sea este mismo mes: "Todavía no lo sé... pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí".

Siempre al lado de su hija, especialmente este último tiempo en los que el núcleo familiar se ha visto alterado, Nidia reconoce que es un gran apoyo para ella: "Imagínate, un consuelo".

A pesar de su excelente relación, prefiere no hablar sobre los planes de futuro de la cantante y asegura no conocer si finalmente la autora de 'Waka Waka' tomará la decisión de marcharse a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha: "No tengo ni idea, no he hablado sobre eso".

Sin embargo, lo que sí ha reconocido es que desearía que la ya expareja se reconciliara: "Lógico".

Seguro que te interesa...

El percance de Shakira al llegar al hospital tras el nuevo ingreso de su padre en medio de su ruptura con Piqué