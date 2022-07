El supuesto motivo por el que Shakira se querría ir a vivir a Miami tras separase de Piqué

Desde que hace un mes se confirmasen los rumores de separación entre Shakira y Piqué, se ha especulado mucho sobre cuáles van a ser los planes futuros de la expareja.

Hace unos días, se conocía que el jugador de futbol había hecho las maletas y se había ido hasta Londres con sus dos hijos para disfrutar de los primeros partidos de tenis de Wimbledon. Sin embargo, a pesar de que el catalán es un amante de este deporte, se mostró muy serio y no le quitó ojo a su teléfono móvil.

Piqué | Gtres

Ahora es el turno de Shakira, que cuando está apunto de cumplirse un mes de su separación, ha preferido desconectar unos días en Santander junto a sus pequeños. Así lo desvelaba el medio 'El Diario Montañés' este martes, cuando las cámaras captaron a la colombiana haciendo surf en el Cantábrico muy feliz.

Shakira | Gtres

Tanto la cantante como el jugador de fútbol siempre han demostrado que sus dos hijos en común, Milan y Sasha, son su máxima prioridad, y dejando todos los problemas entre ellos a un lado, están disfrutando de este periodo vacacional.

Los planes después del verano

Lo que no sabemos es qué pasará en septiembre ni tampoco cómo quedará la custodia de los niños. Durante este mes se ha especulado mucho sobre la decisión de Shakira de abandonar Barcelona y mudarse a Miami donde tiene su mansión. Una información que no sabemos si es cierta, y de la que la cantante no se ha querido, de momento, pronunciar.

Ahora han sido las 'Mamarazzis', quienes en el medio 'El Periodico' han hablado del posible motivo de su mudanza. Según han informado las periodistas, la colombiana se querría ir a vivir a su cada de Miami porque en Barcelona no tendría amigos.

La casa de Shakira en Miami | Gtres

Un hecho con el que, según informan, Piqué no estaría de acuerdo, ya que estaría muy lejos de sus hijos y que habría desencadenado una guerra entre ambos. El jugador de fútbol ya habría tomado cartas en el asunto y habría enviado a través de sus abogados un requerimiento para que no pueda abandonar España.

Shakira y Piqué | Gtres

