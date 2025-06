Madame recuerda la caída del bolso de Melyssa Pinto al salir del coche de Mario Casas en la boda de Susana Molina

La boda de Susana Molina y Guille del Valle ha estado llena de sorpresas y momentos inolvidables. Entre ellos, la filtración del vestido de la novia por parte de Anabel Pantoja y el caótico episodio en el que a Melyssa Pinto se le cayó el bolso al salir del coche que conducía su presunta nueva pareja, el actor Mario Casas. Sobre estos dos incidentes, Madame de Rosa, influencer e invitada al enlace, se ha animado a hablar ante la prensa.

Anabel Pantoja se ha convertido, sin querer, en una de las grandes protagonistas de la boda de la influencer Susana Bicho. Y es que, la prima de Kiko Rivera ha sido criticada no solo por su look, sino también por el error de haber desvelado antes de tiempo el diseño que la novia había elegido para la ocasión. Una exclusiva que los recién casados habían pactado con la revista Semana y que salió a la luz este miércoles, cuando se desvelaron todos los detalles.

Al ser preguntada por el asunto del vestido de novia de Susana, Madame de Rosaha restado importancia al tema y revuelo que se ha generado en redes. "Ah, sí, que salía de fondo, pobre. A ver, sí. O sea, fue un descuido, pero nada, no fue grave porque se veía muy poquito. No se veía, se veía un borrón. Se intuía así un poquito la silueta, pero no fue grave", ha dicho a lo micrófonos de Europa Press.

Madame también ha aprovechado la ocasión para salir en defensa de Anabel ante los comentarios ofensivos y críticas recibidas por su físico y su vestido. "Ya, es que, claro, es que opinar de los cuerpos ajenos, pues eso, del aspecto físico. Y ya no, el otro día lo decía, que al final una persona normal no hace un mal comentario en una red social. O sea, ¿tú qué ganas haciendo un mal comentario sobre alguien en una red social? Es que no ganas nada", ha reflexionado la influencer.

Unas palabras con las que ha dejado claro que no entiende el odio gratuito que se genera en redes: "Igual que no está bien visto que la hables en la calle, aunque no la conozcas. Y aunque esté expuesta porque todos salimos a la calle. Ilegalmente te pueden decir que fea vas. Bueno, pues es mi libertad de expresión. Claro, pero me estás haciendo daño, es educación. Al final no queremos esa sociedad".

Madame de Rosa atendiendo a la prensa en Madrid | Europa Press

Finalmente, Madame se ha pronunciado sobre el divertido momento protagonizado por Melyssa Pinto y Mario Casas, cuando a la influencer se le cayó el bolso al salir del coche que conducía el actor. Una acción que se ha interpretado como una confirmación de su posible relación. "Es que es Melyssa, luego nos reíamos todas dentro de que eso solo te puede pasar a ti", ha comentado entre risas la creadora de contenido, dejando claro que tanto la influencer como el resto de amigas se lo tomaron con humor.

Melyssa Pinto y Mario Casas | Europa Press

Pero, ¿estaba invitado Mario Casas a la boda? Madame de Rosa ha resuelto todas nuestras dudas: "Sabíamos que no iba, es pronto claro".

Aun así, parece que estamos cada vez más cerca de ver a Melyssa Pinto y Mario Casas presumir de su relación públicamente.