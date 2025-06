Anabel Pantoja, hundida por las críticas que ha recibido por el vestido que llevó en la boda de Susana Molina

Anabel Pantoja ha vivido un fin de semana inolvidable celebrando la boda de una de sus grandes amigas, Susana Molina. Sin embargo, la alegría le ha durado poco. La colaboradora televisiva ha compartido en Instagram un carrusel de imágenes luciendo su look para el gran día: un elegante vestido negro con cuello halter, espalda descubierta y detalles de pedrería en blanco y negro en los tirantes, firmado por la marca de Rocío Osorno.

Lejos de recibir halagos, su elección ha desatado una ola de críticas en redes. Algunos usuarios han censurado el color del vestido —considerado inapropiado para una boda—, otros han opinado que mostrar la espalda era excesivo y también ha habido quien ha señalado que, al no llevar sujetador, se le veía parte del pecho por el lateral.

Pero lo peor ha llegado después: más allá del estilismo, no han faltado quienes han atacado su físico o cuestionado incluso su papel como madre. Y eso ha sido demasiado.

Story de Anabel Pantoja | Instagram

Comentarios que hacen daño

En sus stories, Anabel ha publicado una foto en la que aparece muy triste y un texto que lo dice todo: "Hoy sí, hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño". La influencer no ha dudado en señalar el nivel de violencia que recibe cada vez que comparte algo personal y cómo, en ocasiones como esta, leer los comentarios ha conseguido hundirla: "Solo leí los primeros porque tuve que parar".

"Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunas las caras... Vuestras familias, y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida", ha lamentado.

Story de Anabel Pantoja | Instagram

El odio en las redes sociales debe terminar

A pesar del dolor, Anabel ha querido cerrar su mensaje con una reflexión directa: "¿Sabéis lo afortunados que sois de tener salud, vida, familia, amigos? Disfrutadla, por favor. No os metáis en perfiles que no seguís para soltar veneno, eso no es sano para el cuerpo".

Así ha acabado uno de los fines de semana más especiales para ella, empañado por la crueldad gratuita de quienes esconden sus opiniones tras una pantalla. La boda, que había sido una celebración llena de música, bailes y momentos de alegría junto a sus amigas más cercanas, ha terminado con lágrimas.

Una situación que recuerda tristemente a lo vivido también por Laura Escanes, quien fue atacada en redes por mostrar sus piernas en bikini. Dos episodios que nos obligan a preguntarnos: ¿qué está pasando en las redes sociales? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el odio y los juicios gratuitos sigan siendo parte de la conversación pública?

Es momento de parar, de pensar y de poner la empatía por delante del juicio. Porque nadie merece ser atacado por cómo viste o por simplemente mostrarse tal y como es.