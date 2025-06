El invitado sorpresa de la boda de Susana Molina: el hermano gemelo de su ex, Carlos Montoya

Si no te has enterado de una de las bodas del año que se ha celebrado este pasado viernes, 13 de junio, no estás puesto en el mundo del chisme. Y es que, Susana Molina y Guillermo Valle ¡ya son marido y mujer!

Y ha sido un auténtico cónclave de influencers. Pero, ¿sabéis quién no ha faltado? El hermano gemelo del exnovio de Susana, Gonzalo Montoya: Carlos Montoya. Ha sido él el que ha compartido un carrusel de fotos en Instagram de este día tan especial acompañado de su pareja, Teresa Ávalos.

"Eres, fuiste y siempre serás casa. Olerte es un anhelo tan bonito. Te quiero mucho Susana, tu felicidad en esta vida siempre será la nuestra. A disfrutar esta nueva etapa", ha escrito Carlos en el pie de foto, dejando claro que a pesar de ser excuñados, siguen manteniendo ese vínculo tan especial.

La historia de amor de Susana y Gonzalo Montoya se remonta a 2013, donde sus caminos se cruzaron hasta 2019, que decidieron poner punto final a su relación. Durante estos seis años, la influencer creó una bonita amistad con el hermano gemelo de su pareja, Carlos. Y hasta día de hoy.

Aunque ha sido una sorpresa que asistiera como invitado a su boda, todos los comentarios han sido de cariño y admiración por seguir manteniendo esa amistad.

En 2020, un año después de su ruptura, Susana conoció a su actual marido en una fiesta y, aunque al principio decidieron pausar su historia porque pensaron que no eran compatibles, confiaron en el destino. Ahora, cinco años después, han sellado su amor en el altar.