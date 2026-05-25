José Luis Cabrera, el apoyo de Sara Carbonero: escapada juntos tras reaparecer después de la muerte de su madre

Sara Carbonero ha encontrado en Galicia uno de sus últimos refugios para desconectar y recuperar fuerzas. La periodista ha compartido varias imágenes de su escapada junto a su pareja, José Luis Cabrera, dejando ver algunos de los momentos más especiales de este romántico viaje.

A través de sus stories de Instagram, Sara ha publicado varias fotografías estando junto al empresario canario por algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad. En una de las imágenes, ambos aparecen posando sonrientes frente a la Catedral de Santiago, mientras que en otra se les puede ver sentados junto a una ventana acompañados de una frase bastante romántica: "Es mirar juntos en la misma dirección".

Sara Carbonero y su pareja Jota Cabrera en Galicia | Instagram

La escapada llega además en un momento especialmente delicado para la periodista. Hace apenas unos días, Sara Carbonero reaparecía públicamente y se sinceraba como nunca sobre el dolor que sigue sintiendo tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo, reconociendo que todavía atraviesa un duelo muy complicado.

En esta difícil etapa, José Luis se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. La pareja mantiene una relación desde hace meses, aunque ambos siempre han intentado llevar su relación con la máxima discreción posible.

Jota Cabrera y Sara Carbonero en Santiago de Compostela | Instagram

Sara Carbonero y José Luis se conocieron en 2021 gracias a Isabel Jiménez, íntima amiga y socia de la periodista, aunque no fue hasta tiempo después cuando su amistad terminó convirtiéndose en algo más que amigos.

Durante este viaje a Galicia, ha aprovechado estos días para descansar junto a su pareja, disfrutar del turismo y de la tranquilidad de esta tierra.