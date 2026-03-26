"Más feliz y enamorada que nunca": Blanca Romero aclara que no hay crisis en su relación con Quique Sánchez Flores

Desde que Blanca Romero y Quique Sánchez Flores dieron a conocer su romance a finales de 2025, cuando despidieron el año por todo lo alto y anunciaron su unión en redes sociales, los rumores, las preguntas y las especulaciones no han dejado de aparecer, una tras otra. A pesar de llevar apenas unos meses juntos, la actriz ha dejado muy claro que, en la actualidad, se encuentran bien y disfrutando de su relación.

Como en todas las parejas, no han faltado los baches. Blanca reconoció en una entrevista que "A mí me gusta empezar por lo malo" para no llevarse sorpresas después. Pero la polémica se desató cuando borró algunas fotos con Quique de sus redes, lo que hizo que muchos medios y seguidores comentaran que "habían roto otra vez". La actriz quiso aclararlo: su gesto respondía a su deseo de volver a la discreción personal que siempre la ha caracterizado.

Blanca Romero ante los micrófonos | Gtres

Pero para quienes aún tenían dudas, Blanca se mostró muy clara hace poco en un evento social, donde se reunió junto a más caras conocidas. Ante la pregunta directa de los reporteros sobre si seguían juntos, respondió con un contundente "ya se aclaró en su momento". Aun así, los rumores de ruptura seguían circulando, y ella no dudó en añadir: "Estoy más feliz y enamorada que nunca" y un divertido "ya hemos pasado el sarampión", dejando claro que aquel bache inicial ya había quedado atrás.

Cuando le preguntan si Quique es el hombre de su vida, Blanca lo tiene claro: "Sí". Con estas palabras, la actriz confirma que, a pesar de los altibajos y la atención mediática, su relación continúa fuerte y llena de amor.