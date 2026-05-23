Lucía Pombo cuenta cómo se encuentra en la recta final de su primer embarazo: "Con ganas y con miedo"

Lucía Pombo ha disfrutado de una jornada taurina en Las Ventas en plena cuenta atrás para dar la bienvenida a su primera hija junto a Álvaro López Huerta. La pequeña, que se llamará Lola Belén en homenaje a la influencer andaluza Belén Domínguez —fallecida en 2025 a causa de un tumor agresivo—, nacerá el próximo julio, coincidiendo con el cuarto aniversario de boda de la pareja y 10 años después de que comenzaran su relación.

Presumiendo de su abultada barriguita con una camisa blanca, y armada con un abanico para combatir las altas temperaturas de la capital, la hermana mayor de María Pombo ha desvelado a Europa Press que "me encuentro muy bien, fenomenal, en la gloria, como ves, pasando calor".

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta | Gtres

"No me queda nada, en julio ya, y con ganas y con miedo, un poquito de miedo", se ha sincerado, asegurando que a pesar de la preocupación lógica de toda madre primeriza porque todo vaya bien, "yo estoy como si no fuera la cosa conmigo, estoy fenomenal. Se está portando muy bien y no tengo ningún achaque ni ningún antojo".

"Estoy deseando conocer a Lola y a la vez con un poco de miedo de ojalá lo hagamos bien, o sea, no puedo decir otra cosa", ha confesado.

Y, como ha reconocido, no le gustaría que Lola fuese hija única: "Ojalá los siguientes que vengan sean así de buenos, la verdad. A mí me encantarían tres niños, pero es que estoy geriátrica, mi embarazo es geriátrico. Tremendo", ha bromeado haciendo referencia a que tiene 36 años.

María Pombo y Lucía Pombo | Gtres

"Ya veremos, poco a poco. Primero la primera. A mí con dos me vale, que puedan jugar entre ellos, pero si ella quiere tres, serán tres", ha añadido Álvaro.

Podrían no ser los únicos bebés de su gran familia, ya que como ha asegurado entre risas Lucía, "con mis hermanas María y Marta nunca se sabe. Ambas creo que lo tienen claro, pero a mí me da la sensación, por algún motivo, que alguna nos dará una sorpresa. Y te diría que yo creo que ambas tendrán un niño más. Pero esto es una cosa... Ya veremos".