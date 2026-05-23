NACERÁ EN JULIO
Lucía Pombo cuenta cómo se encuentra en la recta final de su primer embarazo: "Con ganas y con miedo"
La cuenta atrás para la llegada de su primera hija ya ha comenzado para Lucía Pombo. La influencer, que dará la bienvenida a la pequeña el próximo mes de julio junto a Álvaro López Huerta, ha confesado cómo está viviendo la recta final de su embarazo.
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Lucía Pombo ha disfrutado de una jornada taurina en Las Ventas en plena cuenta atrás para dar la bienvenida a su primera hija junto a Álvaro López Huerta. La pequeña, que se llamará Lola Belén en homenaje a la influencer andaluza Belén Domínguez —fallecida en 2025 a causa de un tumor agresivo—, nacerá el próximo julio, coincidiendo con el cuarto aniversario de boda de la pareja y 10 años después de que comenzaran su relación.
Presumiendo de su abultada barriguita con una camisa blanca, y armada con un abanico para combatir las altas temperaturas de la capital, la hermana mayor de María Pombo ha desvelado a Europa Press que "me encuentro muy bien, fenomenal, en la gloria, como ves, pasando calor".
"No me queda nada, en julio ya, y con ganas y con miedo, un poquito de miedo", se ha sincerado, asegurando que a pesar de la preocupación lógica de toda madre primeriza porque todo vaya bien, "yo estoy como si no fuera la cosa conmigo, estoy fenomenal. Se está portando muy bien y no tengo ningún achaque ni ningún antojo".
"Estoy deseando conocer a Lola y a la vez con un poco de miedo de ojalá lo hagamos bien, o sea, no puedo decir otra cosa", ha confesado.
Y, como ha reconocido, no le gustaría que Lola fuese hija única: "Ojalá los siguientes que vengan sean así de buenos, la verdad. A mí me encantarían tres niños, pero es que estoy geriátrica, mi embarazo es geriátrico. Tremendo", ha bromeado haciendo referencia a que tiene 36 años.
"Ya veremos, poco a poco. Primero la primera. A mí con dos me vale, que puedan jugar entre ellos, pero si ella quiere tres, serán tres", ha añadido Álvaro.
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Podrían no ser los únicos bebés de su gran familia, ya que como ha asegurado entre risas Lucía, "con mis hermanas María y Marta nunca se sabe. Ambas creo que lo tienen claro, pero a mí me da la sensación, por algún motivo, que alguna nos dará una sorpresa. Y te diría que yo creo que ambas tendrán un niño más. Pero esto es una cosa... Ya veremos".
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