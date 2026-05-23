MUY EMOCIONADA
Ana Obregón, sin poder evitar las lágrimas en la boda de su sobrina Marta: "Era de las primas favoritas de Aless"
La boda de Marta García Obregón ha sido sin duda un conjunto de emociones para Ana Obregón ya que el recuerdo de su hijo Aless ha estado muy presente durante en enlace.
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La familia García Obregón se ha reunido de nuevo en un acontecimiento familiar con motivo de la celebración del enlace de Marta García Obregón, hija de Juancho -hermano mayor de Ana Obregón- y de Marta Vázquez de Castro, con Iago Álvarez Navarro.
Una boda que ha trasladado a la familia hasta el Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia, donde han decidido casarse.
Ana Obregón ha sido una de las más elegantes con un outfit firmado por Alejandro de Miguel en azul celeste.
A su llegada, la presentadora no ha podido evitar su emoción ya que su hijo Aless siempre está presente y más en estas reuniones familiares cuando las ausencias son más sonadas.
"Es un día súper emocionante, adoro a mi sobrina, Martita era de las primas favoritas de Aless", explicaba sin poder evitar las lágrimas. Además, confesaba que tenía "sentimientos encontrados" y que a su hijo "le hubiera encantado" vivir la boda de su prima.
Ana Obregón llegaba sola al enlace de su sobrina ya que en esta ocasión ha preferido dejar a la pequeña Ana Sandra en casa porque iba a ser un día cansado para su corta edad.
Quienes sí han estado, además de otros familiares y amigos han sido, Javier García Obregón con su mujer, María Tevenet; su hijo Javi y su mujer Eugenia; las hermanas García Obregón, Celia y Amalia, con sus hijas; y por supuesto Juancho García Obregón hijo, encantado de celebrar la boda de su hermana.
Juancho padre ha ejercido de orgulloso y feliz padrino y ha llegado con su hija Marta, desvelándose entonces el secreto mejor guardado de una boda, el vestido de la novia. Un diseño formado por un cuerpo y una falda con caída, y en vez de velo, Marta ha preferido ir con mantilla.
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