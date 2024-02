Lucía Dominguín habla por primera vez de lo duro que fue el fallecimiento de su hija, Bimba Bosé: "Te mueres por dentro"

Han sido años muy complicados para Lucía Dominguín, sobre todo a raíz de la muerte de su hija, Bimba Bosé. En 2014, a la modelo le diagnosticaron un cáncer de pecho por el que tuvo que pasar por quirófano. Su batalla fue un ejemplo de lucha y constancia para su familia y para el mundo entero, pero después de tres años de batalla, en 2017 falleció a los 41 años de edad, dejando un hueco en el corazón de la gente que le quería. Pero sobre todo en el de su madre, que ahora ha hablado por primera vez en público -como ella misma ha confesado- de esta pérdida.

Lo ha hecho para el canal No Le Mientas a Pinocchio, hablando primero de sus padres y después del fallecimiento de Bimba como nunca antes había hecho: "Todas las pérdidas son duras, ninguna es natural. Que se haya muerto mi madre, que la echo mucho de menos, mi hija, que la echo mucho de menos, ni mi padre. Este año ha sido muy duro para mí".

Criticando la forma que tenemos en España de afrontar las pérdidas, Lucía ha preferido quedarse con lo bueno y con todo lo que su hija le enseñó al irse: "A mi hija le agradezco lo que me ha enseñado, el valor que me ha dado y la demostración de amor que me ha dado en el momento de irse". Y es que, aunque perder para siempre a un hijo es una de las peores sensaciones de la vida, ha sabido sacar fuerzas de flaqueza para tirar para adelante: "Pensar que uno de tus hijos se va, es que te mueres, te mueres por dentro en todos lo sentidos. Pero no, hay que seguir para adelante, que yo tengo otros hijos. De hecho, ahora tengo un nieto nuevo, que es divino, no me lo quiero perder".

Lucía Dominguín y su hija, Bimba Bosé, en 2012 | Gtres

Además de Bimba, Lucía Dominguín tuvo otro hijo con Alessandro Salvatore: Rodolfo. Y, años después, tuvo otras dos hijas con Carlos Tristancho: Palito y Jara. Y es por todos ellos por los que ha sabido renacer de sus cenizas: "Hay que superar esa parte, porque hay seres que te quieren y tienes que luchar por ellos. En España no sabemos vivir con la muerte".

Lucía Dominguín en el entierro de su hija, Bimba Bosé, en 2017 | Gtres

El contacto con su familia y el apoyo incondicional que se han dado los unos a los otros ha sido clave en estos años complicados para Lucía, que siempre quiso demostrar a sus hijas la unión de la familia, aunque ella no lo vivió en su infancia: "Mis hijas dicen que han sido las niñas más contentas en su infancia. Nunca nos han visto pelearnos y es verdad, nunca nos hemos peleado delante de ellas (…) La relación que tenían mi padre y mi madre ha sido dura, yo no me he enterado de la mitad de las cosas, pero si ha pasado algo tan duro como Miguel cuenta, es que él era el elegido, el primogénito, al que le contaban las cosas".