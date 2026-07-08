Lara Dibildos tiene claro que el nuevo novio de Sheila Casas no se parece físicamente a Álvaro Muñoz Escassi

Lara Dibildos ha acudido a la presentación de Rainbow, un acto en el que ha querido mostrar su apoyo al Orgullo y reivindicar la importancia de seguir defendiendo la igualdad: "Ojalá no fuera ya importante hacerlo, pero como las cosas son así, hay que seguir haciéndolo", ha asegurado, explicando que, después de muchos años sin poder acudir por compromisos profesionales, esta vez no ha querido perdérselo.

La actriz también ha hecho balance de cómo se presenta el verano. Aunque seguirá representando la obra Lo que caían a los 30, ha reconocido que afronta una temporada mucho más tranquila que en años anteriores, lo que le permitirá dedicar más tiempo a sus hijos y disfrutar de su familia.

Lara Dibildos hablando con la prensa | Gtres

En lo personal, Lara ha hablado de la etapa que vive junto a Carlos Maturana, con quien acaba de cumplir dos años de relación. Preguntada por la posibilidad de casarse de nuevo, ha reconocido que no es algo que tenga en mente, aunque tampoco lo descarta: "Si llega ese día me lo tendré que pensar, pero de momento no le he dado ni una vuelta".

Eso sí, ha confesado entre risas que, si volviera a casarse, le haría ilusión poder disfrutar del vestido de novia: "Yo me casé embarazada, con corte imperio y con unas náuseas que no lo disfruté nada".

Carlos Maturana y Lara Dibildos en el photocall de Mr Gay España 2026 | Gtres

Durante el encuentro con la prensa, Lara también ha sido preguntada por la nueva relación de Sheila Casas. La actriz ha restado importancia a las comparaciones entre Sergi Sobrino y Álvaro Muñoz Escassi y ha asegurado que ella no ve ese parecido: "Yo no les he visto tanto parecido, la verdad".

Además, ha querido dejar claro que lo importante es ver feliz a Sheila: "Es una tía estupenda y si ella está feliz, enamorada, eso no se puede esconder. En las fotos y en los vídeos se ve que está muy contenta". Sobre las bromas de Escassi al conocer las comparaciones físicas con el nuevo novio de su expareja, Lara ha explicado que forman parte de su carácter: "Tenéis que saber el sentido del humor que tiene Álvaro, que es absolutamente de broma. Yo sé que él le desea lo mejor a Sheila".