Iñaki Gabilondo, emocionado al asistir a la boda de su nieta María: "Que se case una nieta me llama la atención"

Iñaki Gabilondo ha sido uno de los protagonistas en la boda de su nieta María, un enlace muy especial al que ha acudido acompañado de su mujer, Lola Carretero. A su llegada, el periodista ha atendido brevemente a los medios, mostrando la ilusión con la que estaba viviendo este día tan especial.

María Gabilondo el día de su boda | Gtres

Aunque los reporteros le han preguntado si estaba nervioso, ha dejado claro que tenía otro sentimiento muy distinto: "¿Nervios? ¿Por qué? A mí no me pasa nada", ha respondido con sentido del humor.

Iñaki Gabilondo llega a la boda de su nieta | Europa Press

El periodista ha reconocido que lo que realmente siente es una mezcla de sorpresa y emoción al ver cómo una nueva generación de su familia comienza una nueva etapa: "Sorprendente, más bien sorprendente. Eso de que se case una nieta me llama la atención", ha confesado con una sonrisa, reflejando lo especial que está siendo este momento para él.

La boda de su nieta, María Gabilondo, se ha celebrado en un ambiente íntimo y familiar en la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, perteneciente a la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.

Acompañado de Lola Carretero, Iñaki llegaba a la boda dispuesto a disfrutar de un día muy especial, rodeado de toda su familia y siendo testigo de uno de los momentos más importantes en la vida de su nieta.