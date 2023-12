El look de Matrix de Ester Expósito: todo de negro, cazadora de cuero y gafas

Un año más, la conocida revista GQ ha reunido en Madrid a un buen número de celebrities en su entrega de los Premios Men of the Year. Personalidades del mundo de la moda, la música, el deporte o el cine, como Ester Expósito, Rosanna Zanetti o María León, que han cumplido con el dress code "modern red carpet", dejando a todos sin palabras con looks tan cañeros como arriesgados.

En una noche en la que fueron premiados C.Tangana, Fernando Alonso, El Rubius o Jenni Hermoso entre otros, y en la que el amigo de Victoria Federica, con el que dicen que actualmente mantiene una relación, Álex Recort, dio el salto definitivo al mundo de la fama posando en su primer photocall, la moda volvió a tener un papel protagonista.

Pero si hubo una invitada que acaparó todas las miradas fue Ester Expósito....

El look de Ester Expósito para los Premios GQ | Gtres

La actriz arrasó con un impactante y explosivo total look negro con falda larga de gasa transparente, y su espectacular figura, cazadora de cuero entallada con un corsé y gafas de sol en el mismo color. Un estilismo en clave Matrix que provocó más de un cortocircuito a su paso por la alfombra roja.

Ester Expósito apuesta por el total black | Gtres