Álex Recort, tajante al responder a las preguntas sobre Victoria Federica: ¿están juntos?

Sus comentadísimas imágenes en actitud cómplice y cariñosa disfrutando de una cena romántica en Madrid con Victoria Federica le han situado en el ojo del huracán mediático. Y teniendo en cuenta que se dedica al mundo de la moda, Álex Recort se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la última edición de los premios GQ Hombre del Año que se han celebrado este jueves en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo de Madrid.

Álex Recort, en los Premios GQ | Gtres

Codeándose con celebrities de la talla de Ester Expósito, C.Tangana, Rosanna Zanetti, Sen Serna, Thibaut Courtois o Bárbara Lennie entre otros, el que podría ser el nuevo amor de la hija de la infanta Elena ha posado con su mejor sonrisa y un elegante esmoquin y no ha dudado en atender a las cámaras y revelar sus secretos de estilo y las virtudes que destaca de sí mismo. Eso sí, sobre la sobrina de Felipe VI, ¡ni una palabra!

"Estoy muy feliz, muy agradecido a GQ porque para mí son los mejores premios que hay" ha reconocido, definiéndose como "un señor clásico" y un hombre al que le "gusta mucho todo lo clásico aunque también busco un toque moderno". "En mi armario no falta una americana" ha explicado.

"Defectos tengo unos cuantos, como todo el mundo..." ha confesado con una sonrisa tímida, apuntando que entre sus virtudes destacaría que "soy muy amable con todo el mundo, muy educado como me han enseñado siempre en casa, agradecer todo y poco más".

Álex Recort, posando ante los medios | Gtres

Entre sus objetivos tanto en lo personal como en lo profesional, "intentar llegar a la meta que me he marcado", que no es otra que "tirar para adelante, cuidar de mi familia, que todos estén bien y disfrutar de la vida que sólo hay una y somos jóvenes pero nos hacemos mayores muy rápido".

¿Y consolidar su especial amistad con Victoria Federica?: "De eso no voy a hablar, no voy a decir nada gracias" se ha excusado sin negar que sea la nueva pareja de la nieta del rey Juan Carlos, con la que ya se le relacionó en el verano de 2022.

Victoria Federica y su padre Jaime de Marichalar | Gtres

Sin embargo, al preguntarle por la influencer, Álex ha reconocido que está "muy contento", dejando entrever con una sonrisa que la hija de la infanta Elena tiene mucho que ver con su felicidad.