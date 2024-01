Laura Escanes muestra la decoración de su casa y recibe críticas por su nuevo mueble: "Se te está yendo de las manos"

"Mi casa, mis reglas". Así de contundente ha sido Laura Escanes al compartir cuatro fotografías de su salón, anticipándose a las inevitables críticas que iba a recibir. ¿La razón? La explosión de color que hay en cada rincón de su piso "de soltera".

En la publicación, se aprecia un enorme sofá en tonos beige que la presentadora de las Campanadas de TV3 ha decorado con unos alegres cojines blancos estampados, algunos con cuadros violeta y otros negros. Otro cojín presenta letras de colores, y hay uno en forma de corazón negro envuelto en llamas.

Pero esos no son los únicos puntos de color en su salón. En la pared, destacan dos cuadros con relieve enmarcados en color fucsia. Además, cuenta con una manta verde lima y otra rosa, una mesita auxiliar rosa y unas llamativas cortinas de tres colores (rosa, verde y naranja), entre otros elementos de decoración coloridos más pequeños.

La opinión de sus seguidores

A todo esto, hay que añadir su nueva adquisición: un mueble bar rosa con una bola de discoteca integrada, que no ha tardado en lucir a través de las historias de Instagram. "He quitado el árbol y he encontrado el sitio perfecto para la discoball bar", ha escrito junto al emoji de dos manos haciendo la forma de un corazón.

Story Laura Escanes | Instagram

Un elemento decorativo que, para algunos de sus seguidores, ha sido la gota que colma el vaso. En concreto, hay un usuario que le ha dejado el siguiente mensaje privado a la influencer: "Lau, la decoración se te está yendo de las manos. ¿Tan apagada estaba tu vida? Jajaja".

Story Laura Escanes | Instagram

Un comentario que Escanes no ha tomado para nada mal y ha contestado con humor, diciendo que para ella aún falta color en su hogar, puesto que se inspira en estancias tan divertidas y llenas de alegría como la que muestra en su siguiente historia.

Story Laura Escanes | Instagram

No obstante, ese mensaje es solo un comentario aislado, ya que en su carrusel, muchos de sus seguidores han coincidido en opinar que el hogar de Laura Escanes refleja perfectamente su personalidad. Otros también han aplaudido el estilo, el empoderamiento y la paz que desprenden esas cuatro paredes.

La familia crece

Por más color que añada a su casa, lo que realmente ha convertido su domicilio en un hogar para ella y su hija Roma, es el nuevo miembro de la familia que llegó a finales de octubre de 2023: Rock.

La creadora de contenido y presentadora de la televisión catalana ha dado un "hermanito" a su hija, un perro caniche toy de color marrón oscuro, que ya cuenta con su propio perfil de Instagram con más de 11 mil seguidores.

Es un auténtico peluche y ya ha demostrado ser un icono de estilo como su madre humana, luciendo jerséis para perro de lo más bonitos.