Laura Escanes reflexiona sobre su vida después de su ruptura: "Divorciada, una hija y siendo conocida"

En noviembre del año pasado, poco después de terminar su matrimonio con Risto Mejide, Laura Escanes hizo pública su relación sentimental con el cantante sevillano Álvaro de Luna. Este mismo octubre, de forma sorpresa decidieron separar sus caminos y, desde entonces, se ha vuelto habitual que la influencer comparta reflexiones -que en algunas ocasiones se han entendido como indirectas hacia el intérprete de Todo Contigo-. Y la última ha llamado especialmente la atención.

A través de sus historias, Laura ha compartido con sus seguidores la situación sentimental en la que se encuentra actualmente poco después de su reciente ruptura con el cantante a través de un texto en el que no solo ha reflexionado sobre el momento que atraviesa, sino en el que también ha echado la vista atrás para hablar de su pasado y de todo lo que ha vivido con tan solo 27 años: "Hacía una reflexión con unos amigos y siento que con la edad que tengo. 27. Estado civil: divorciada, una hija, siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces siento (aunque para mi no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida pesarán siempre mucho a cualquier persona que acerque a mí".

Laura Escanes ha compartido unas palabras a sus seguidores contando su situación actual | Instagram

La modelo ha afirmado que siente culpa por cargar con cosas del pasado, confirmando que las personas huyen de su vida porque siente una carga que solo le pertenece a ella. En estas palabras ha mencionado varias veces que es madre soltera, afirmando que la maternidad le ha podido perjudicar a la hora de conocer a alguien y tener una nueva relación: "Como que alguien ve todo lo que significa conocerme y huye de eso. Asusta. Huye de mi vida para no complicársela. Porque es mucha carga y no le corresponde o porque se le hace grande, porque tal vez es mejor con alguien que no haya tenido hijos previamente, porque ya vengo quemada".

Laura Escanes no se encuentra en su mejor momento y estas palabras lo han confirmado.