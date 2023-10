Laura Escanes comparte una reflexión tras conocerse su ruptura con Álvaro de Luna: "Ha sido una parte de mi vida preciosa"

Tras su mediática separación, Laura Escanes encontró la ilusión de la mano de Álvaro de Luna. Pronto, su historia de amor saltó a las portadas de la prensa nacional y se convirtieron en el tándem perfecto. Una relación que fue muy aplaudida también encima del escenario, cuando protagonizaron un romántico momento en uno de los conciertos del cantante.

Sin embargo, su romance ha llegado a su fin. Esta semana se conocía que la pareja había puesto punto final a lo suyo, optando por el silencio y la máxima discreción. Silencio que no han tardado en romper, aunque sin querer hacer referencia a una ruptura.

El primero fue el intérprete de Todo Contigo, y ahora ha sido la influencer, con una enigmática reflexión en la red. Laura ha compartido un curioso texto en su Instagram con el que ha dejado claro que una etapa de su vida se ha terminado.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en la Fashion Week Madrid | Gtres

Para introducir la reflexión, Escanes ha hecho referencia a un capítulo de su podcast que todavía no ha visto la luz y en el que habla de cómo se comparten las buenas noticias, pero no las malas: "Es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento, pero… ¿y cuando no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas".

La influencer ha expresado que es muy difícil no publicar los momentos de felicidad máxima, más cuando no piensas en lo que puede pasar después: "Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal. Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto".

La reflexión de Laura Escanes tras conocerse su ruptura con Álvaro de Luna | Instagram

Con esta declaración, la primera con la que da a entender que su historia de amor se ha acabado, Laura ha querido poner punto final a los rumores que circulan sobre ella y el estado de su corazón. "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".