Laura Escanes asegura que no ha lanzado "ni dardo ni nada" a Álvaro de Luna: "Yo cuento las cosas tal cual"

Laura Escanes está imparable. Además de seguir cosechando éxitos a nivel laboral, la influencer sigue haciendo check a los propósitos que se puso para este 2024. ¿El último? Viajar sola. Y lo ha hecho en Boston, compartiendo esos días en soledad y de desconexión en las redes sociales.

Footing, un oso personalizado o turismo son algunos de los planes que ha hecho, pero la creadora de contenido también ha aprovechado su viaje para asistir a un partido de la NBA. Y compartió un vídeo de Jayson Tatum, desatando la locura entre sus seguidores.

No, Laura no está con el estadounidense, parece que su corazón sigue sin volver a encontrar la ilusión de la mano de un hombre. Aunque en los últimos días, se ha especulado con que estaría conociendo a Sergio Turull, un influencer catalán.

Pero a quien sí ha olvidado del todo, a pesar de la polémica en la que sigue envuelta, es a Álvaro de Luna. Después de coincidir en Los40 Music Awards y de lanzarse varios dardos envenenados, la influencer sentenciaba al cantante con una indirecta en sus redes: "Acepté que me llamaras tóxica, insegura, loca, y pensaba que el problema lo tenía yo, pero en realidad me habías engañado mil veces. Entonces soy tonta".

Y, aunque no desveló ningún nombre, todo el mundo lo ha interpretado como un dardo hacia Álvaro de Luna. Algo que ella misma ha dejado en el aire a su regreso a Madrid para los micrófonos de Europa Press: "Poco más que añadir, la verdad. Si ya sabes que yo cuento las cosas tal cual, es que no me escondo".

Además, ha confesado que no es "ni dardo ni nada", que ha aprendido de esta relación que tantos quebraderos le ha dado y le sigue dando. Cuando la reportera ha preguntado por las palabras del cantante en las que desvela que no le gusta que se hable de su vida privada, Laura Escanes se ha mordido la lengua: "Bueno, pues que no…". Pero ha querido no entrar en más polémicas y dejar que las cosas se calmen.

Laura Escanes vuelve de su viaje de Boston | Europa Press

Sobre lo que sí se ha mostrado discreta ha sido al ser preguntada por su exmarido, Risto Mejide, que ha confirmado estar de nuevo enamorado, esta vez de Grecia Castta.