Anabel Pantoja sufre un aparatoso accidente y comparte su momento "horrible y angustioso": "Se me salió el codo"

Anabel Pantoja ha comunicado que ha sufrido un aparatoso accidente. La influencer ha reaparecido en sus redes sociales con el brazo en cabestrillo y escayolado, comentando que el pasado viernes tuvo "una caída asquerosa".

La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que en la que cómo se lastimó: "Me jodí bien. Se me dobló el pie y se me salió el codo literal". Un momento que ha definido como "horrible y angustioso de dolor y desesperación".

Anabel Pantoja en el aeropuerto | Gtres

Sin embargo, la influencer contó con "los mejores amigos" que no se separaron de su lado "ni un minuto" mientras que disfrutaba de unas jornadas en la Casa In, la escapada que cada año organiza Dulceida desde su agencia para convivir con las personas a las que representan y sus amigos.

Anabel ha aprovechado para dar las gracias a todos ellos "por no soltarme desde entonces" y ha advertido a sus seguidores que "ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante".

Amigas como Dulceida, Nagore Robles, Violeta Mangriñán o Amor Romería comentaron en la publicación deseándole ánimos y mandándoles mensajes de cariño.

Junto a ello, ha aprovechado para lanzar un mensaje a "las personas que me desearon el mal": "Aquí sigo, sobreviviendo a todos los golpes, gilipollas". Y es que, en los últimos meses, Anabel ha protagonizado numerosas polémicas.

Desde que su hija Alma ingresara en el hospital y se abriera una investigación contra ella y su pareja, la creadora de contenido se ha enfrentado a las críticas, entre otras cosas, por filtrar sin querer el vestido de novia de Susana Molina.