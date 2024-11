Kiko Rivera, sobre los rumores de que su padre era el médico Cariñanos y no Paquirri: "Veo que me parezco a ese tío"

Hacía mucho tiempo que Kiko Rivera no se sentaba en ningún medio de comunicación para hablar de la familia Pantoja, su familia. Pero después de conocerse el embarazo de Isa Pantoja y tras salir a la luz que la colaboradora de televisión ha cortado toda relación con la tonadillera, su hermano Kiko ha dado un paso al frente.

Lo ha hecho en el podcast Poco Se Habla, presentado por Xuso Jones y Ana Brito y, sincerándose como nunca, le ha mandado un mensaje a su hermana, ha contado cómo es actualmente la relación con Cayetano y Francisco Rivera y, sobre todo, se ha pronunciado sobre los rumores que siempre han sonado de que su padre no fue Paquirri.

Después de que Kiko sorprendiera felicitando a su hermana Isa por su embarazo a través de Instagram, el Dj ha confesado que no tiene nada en su contra y ha tendido puentes con ella: "En un futuro no muy lejano me gustaría que pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias, para que ambos no volvamos a cometer errores y que todo se quede entre nosotros".

Sin embargo, sus confesiones más impactantes sobre su familia han sido las relacionadas con su padre, Paquirri. "Voy a decir ahora una cosa, me perdone mi madre, pero es algo que siempre se ha dicho y a mí me afectó muchísimo", ha empezado explicando.

Desde hace muchos años, se ha especulado con que el padre de Kiko Rivera podría ser un conocido médico de Sevilla, Cariñanos. "Es que yo veo la foto de ese tío y yo veo que me parezco a ese tío", ha explicado. Un tema del que nunca ha hablado con Isabel Pantoja porque, como ha confesado, le parece "una falta de respeto".

Sin embargo, esos rumores empezaron a hacer mella en su salud mental: "Como siempre se decía eso y yo le preguntaba a mi madre si a mí me había dejado algo y me decía que no, pues dije: ya está, mi padre se enteró de esto y mi padre a mí ni me quería. Yo con mi paranoia mental que me duró mogollón".

Cabe recordar que el Dj siempre pensó que su padre nunca le había dejado nada de recuerdo, ni si quiera una taza o un detalle sentimental. Por este motivo, la especulación de que su verdadero padre podría ser el médico se hizo más realidad que rumor. Pero su pensamiento -y su relación con la tonadillera- cambió cuando encontró la herencia del torero en una de las habitaciones de Cantora: "Me volví loco. Dejé pasar un par de días y le escribí un mensaje. Y su respuesta fue que no tenía nada que hablar conmigo y que no tenía nada que contarme. Acto seguido pierdo el control y me voy a la tele. Error. Perdí el control totalmente y no me di cuenta hasta que me dio el ictus".

Anabel Pantoja, Isabel Pantoja y Kiko Rivera, en 2014 | Gtres

Fue el 21 de octubre de 2022 cuando Kiko Rivera es ingresado en urgencias por un ictus del que no había hablado abiertamente hasta ahora: "Me da porque yo tengo un estrés y la cabeza dándome vueltas fuera de lo habitual. Un tío enfadado durante 24 horas que le chilla a su mujer, que le chilla a sus hijos, que le molesta absolutamente todo porque le han partido la puta vida en dos, porque la persona más importante de mi vida me ha engañado".

Desde entonces, su relación con Isabel Pantoja nunca ha sido la misma y los pensamientos que tenía sobre la identidad de su padre se esfumaron. Pero, ¿esta circunstancia le acercó a sus hermanos, Cayetano y Francisco Rivera? Muy sincero, ha confesado que al principio sí, pero que a día de hoy solo mantiene contacto con uno de ellos, con Cayetano. Y es que, la distancia con Francisco ha sido de mutuo acuerdo: "A ninguno de los dos no apetece. Al final, yo me he criado sin mis hermanos. Yo ahora mismo no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí puedo vivir sin mi hermano Francisco".