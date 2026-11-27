Tan solo cuatro días después de reencontrarse en la fiesta del 2º cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja, Alma -donde a pesar de que se saludaron de manera cordial no llegaron a hablar-, Kiko Rivera e Isa Pantoja han dado un paso de gigante hacia lo que parece una reconciliación definitiva y se han reunido a solas después de años sin ningún tipo de relación.

El lugar elegido para su encuentro 'secreto' -que finalmente no lo fue tanto al ser sorprendidos por la prensa-, la casa del dj en la localidad de Bormujos, hasta donde su hermana se desplazaba este jueves por la mañana en compañía de su marido Asraf Beno, que se quedaba en en el interior de su coche a las puertas de la urbanización para que los hijos de Isabel Pantoja pudiesen mantener tranquilamente y en la intimidad una conversación que tenían pendiente desde hace mucho tiempo.

Y aunque al abandonar el lugar después de varias horas con su hermano Isa optó por guardar silencio ante las preguntas de los reporteros sobre si la reconciliación es un hecho, Kiko ha confesado en su reaparición junto a Lola García lo feliz que está por su acercamiento con la influencer.

"La verdad que ayer algo dentro de mí volvió a su sitio, así que muy contento y muy feliz" ha revelado con una sonrisa, antes de expresar su malestar porque su encuentro haya trascendido públicamente: "Lo que pasa es que todavía estoy sorprendido de cómo se enteraron. Debo de tener alguna cámara en mi casa o algo porque la verdad que es un poco curioso. Es un poco curioso porque no lo sabía nadie". "Oye, si os enteráis de quién lo ha dicho me lo decís ¿vale?" ha añadido divertido.

Lo que sin embargo no ha querido desvelar es si su madre está feliz por su acercamiento con su hermana, ni si a partir de ahora podremos verles más veces juntos, aunque si actitud risueña deja entrever que han sellado definitivamente la paz.