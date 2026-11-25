El futbolista madrileño Marcos Llorente vuelve a ser el protagonista de una polémica que está sacudiendo las redes sociales. El jugador del Atlético de Madrid está de vuelta en el punto de mira por un vídeo que publicó recientemente.

En la grabación aparecía junto a su hija Amor, de un año y nueve meses de edad, a quien le daba de comer una lata de caviar. El clip no tardó en viralizarse, siendo muchos los comentarios recibidos al respecto, los más comunes cuestionando que este producto tan exclusivo sea el más indicado para una niña tan pequeña.

Como era de esperar, Marcos Llorente no se ha abstenido, y ha publicado a través de sus historias de Instagram una contestación a la polémica. Así pues, en este artículo te contamos qué ha dicho el futbolista y repasamos el inicio de la polémica. ¡Vamos a ello!

Marcos Llorente junto a su mujer Patricia Noarbe y su hija Amor | Gtres

La contestación de Marcos

Tras la gran avalancha de críticas recibidas, el futbolista ha decidido no guardar silencio y contestar a todos aquellos usuarios que han opinado sobre su acción de alimentar a su hija con caviar.

"En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos", arranca la respuesta el rojiblanco a través de sus historias de Instagram. Ha acompañado el texto de un vídeo donde aparece él dándole, de nuevo, caviar a la pequeña Amor.

Contestación de Marcos Llorente a su reciente polémica | Instagram

Llorente añade a su respuesta una reflexión sobre el cambio social actual: "Y sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida", desarrolla.

Finalmente, el jugador del Atlético añade una última opinión: "Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo", concluye.

Contestación de Marcos Llorente a su reciente polémica | Instagram

La escena de Marcos dándole de caviar a su hija está acompañada de la habitual luz roja que tanto vemos en el día a día del futbolista.

Más sobre la polémica

Toda esta polémica arrancó con un primer vídeo dónde el futbolista le daba de comer caviar a Amor, compartiendo una lata de este exclusivo manjar padre e hija. Una acción que mucha gente consideró una sobrada y un sinsentido, sin necesidad de tener que publicarlo teniendo en cuenta el momento social actual.

Acompañó el vídeo con una canción de Julio Iglesias titulada Esos Amores y un texto que contribuyó a desatar la polémica: "La única persona que es capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata".