Isabel Sartorius, la que fuera primera novia conocida del rey Felipe VI, desapareció del foco público hace tiempo, dando pie a numerosas especulaciones sobre su estado de salud e incluso a rumores que afirmaban que había sido ingresada en un psiquiátrico. Sin embargo, hasta ahora no se contaba con información oficial al respecto. Ha sido su hermano, Luis Sartorius, marqués de Mariño, quien ha aclarado la situación en una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA!, revelando que Isabel padece un problema neurocognitivo.

"Ha sido duro y triste ver la evolución de la enfermedad, pero ahora estamos contentos porque tiene mucha paz interior", señala Luis en la publicación, donde también interviene su mujer, Bárbara Pérez Manzarbeitia, quien añade: "Ahora estamos mejor porque la situación se ha normalizado".

"Ha desaparecido la angustia vital, pero están aumentando sus problemas de movilidad", detallan en la entrevista, en la que explican también que Isabel está recibiendo tratamiento fisioterapéutico mientras permanecen atentos a su evolución.

Isabel Sartorius | Gtres

Así es su día a día en una residencia

Dolido por las habladurías sobre un supuesto ingreso psiquiátrico, el marqués de Mariño aclara que su hermana vive en una residencia muy próxima a "donde viven todos" para poder "estar en contacto continuo". Asimismo, ha querido ser tajante respecto a las especulaciones: un problema neurocognitivo no es un trastorno psiquiátrico. "No se juega con la salud de otros", sentencia.

En el centro, Isabel recibe un tratamiento intermitente y lleva una rutina activa. Sale a diario, recibe numerosas visitas y mantiene planes habituales con amigos y familiares; además, los fines de semana suele pasar tiempo con sus sobrinos en casa de su hermano. Así lo confirma su cuñada a ¡HOLA!: "El lunes va con una amiga, el martes con otra, otro día va a comer a casa de Nora... Nunca le falta compañía".

Quien sí está lejos en el día a día es su hija Mencía, que actualmente trabaja en Londres. No obstante, madre e hija mantienen comunicación diaria por vía telefónica y, siempre que su agenda se lo permite, la joven viaja a Madrid para verla.

Isabel Sartorius | Gtres

"Ha desaparecido la angustia vital que la ha acompañado siempre, y tiene el sosiego y la tranquilidad que, de verdad, no había conseguido nunca", destaca Luis poniendo el foco en el lado más positivo de esta etapa. Para su hermano, todo el apoyo que recibe ahora no es más que el reflejo de lo que ella misma sembró: "Siempre estaba ahí ofreciendo lo que estuviera en su mano. Pues ahora nos toca cuidarla a nosotros. Y encantados de ayudarla, de hacerle compañía, de que venga a casa".