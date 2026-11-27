Conseguir un árbol de Navidad digno de Pinterest no depende únicamente de los adornos que elijamos. La forma de colocar las luces también juega un papel fundamental en el resultado final. Aunque lo más habitual es distribuirlas por encima de las ramas, existe una técnica que permite conseguir un efecto mucho más luminoso, uniforme y profesional.

Lo explican las expertas en interiorismo de Muna Studio, que han compartido a través de TikTok un truco para transformar por completo la decoración navideña. La clave está en colocar las luces desde el interior del árbol hacia el exterior, envolviendo las ramas una a una en lugar de dejarlas simplemente por encima.

Mujer decorando el árbol de Navidad | Magnific

El truco definitivo

Para conseguir este efecto, el primer paso es contar con suficientes luces. La cantidad dependerá del tamaño del árbol, por lo que conviene calcular cuántas necesitamos antes de empezar. Una vez tengamos todo preparado, llega el momento de distribuirlas.

En lugar de pasar la guirnalda alrededor del árbol de forma superficial, la técnica consiste en introducirla entre las ramas y envolverlas desde dentro hacia fuera. Así, las luces quedan repartidas por diferentes niveles y no únicamente en la parte más visible del árbol.

Las expertas de Muna Studio también comparten un consejo para ahorrar tiempo y evitar gastar más luces de las necesarias: colocar la guirnalda en una rama sí y otra no. De esta manera, se consigue una iluminación repartida sin tener que cubrir absolutamente todas las ramas.

Otro detalle importante es elegir bien el tipo de luz. Para conseguir un ambiente cálido y acogedor, recomiendan apostar por luces de tono cálido y evitar las blancas frías, que pueden dar al árbol un aspecto menos natural.

Cómo elegir los colores y los adornos

La iluminación es solo una parte del resultado. Para conseguir una decoración armónica, también es importante escoger una paleta de colores antes de empezar a colocar las bolas y el resto de los adornos.

Una buena idea es elegir dos o tres tonalidades que combinen entre sí y mantenerlas a lo largo de todo el árbol. En su propuesta, las interioristas de Muna Studio han optado por una mezcla de rosa palo y dorado, aunque las posibilidades son muchas y dependen del estilo que queramos conseguir.

Árbol de Navidad | Pexels

También proponen personalizar las bolas con pequeños adhesivos o detalles especiales para darles un toque diferente y hacer que la decoración resulte más personal.

El toque natural que completa la decoración

Para terminar, las expertas han incorporado unas ramitas de eucalipto entre los adornos navideños. Además de aportar un aspecto más natural, ayudan a rellenar los huecos que puedan quedar entre las ramas y añaden un toque decorativo diferente.

Eso sí, esta técnica requiere algo más de paciencia que la colocación tradicional de las luces. Hay que dedicar tiempo a envolver las ramas y distribuir bien cada elemento, tanto al montar como al desmontar el árbol.

Árbol de Navidad | Pexels

Pero el resultado puede compensar el esfuerzo, especialmente para quienes disfrutan preparando la casa para las fiestas con todo detalle. Además, si empezamos a decorarlo en noviembre, podremos disfrutar de nuestro árbol durante casi dos meses.