Picor, tirantez, sequedad, descamación, irritación o rojeces son señales habituales para quienes conviven con la dermatitis atópica. Aunque los síntomas resultan muy reconocibles, no siempre se tiene claro qué hay detrás de ellos ni cómo ciertos gestos rutinarios —que a simple vista parecen inofensivos— pueden intensificar las molestias en el día a día.

Con motivo del Día Nacional de la Dermatitis Atópica, que se celebra el 27 de noviembre, cobra especial relevancia entender qué ocurre en una piel con tendencia atópica. Se trata de una condición inflamatoria crónica ligada a una mayor permeabilidad de la barrera cutánea y a una sensibilidad elevada, una realidad que afecta a una de cada cinco personas en España. Tal como recuerda María de Mar Castillo, directora técnica y responsable de formación en Mustela, esta afección "no es contagiosa ni aparece por falta de higiene, y necesita un cuidado emoliente diario".

Conocer mejor cómo responde la piel en cada momento ayuda a frenar los brotes y a ganar confort. Estos son cinco fallos frecuentes de la rutina diaria que conviene evitar:

Dermatitis atópica | iStock

1. Pensar que una higiene más intensa o frecuente es mejor

Ducharse o bañar a los niños durante demasiado tiempo o con demasiada frecuencia puede acentuar la sequedad en lugar de aliviarla. Lo más aconsejable es emplear agua templada, mantener el baño por debajo de los diez minutos y secar suavemente, dando pequeños toques con la toalla y evitando frotar.

2. Elegir cualquier limpiador o crema sin revisar su fórmula

La piel atópica requiere opciones pensadas específicamente para calmar, proteger y aportar lípidos a la barrera cutánea. Conviene apartar fórmulas con alcohol, perfume o alérgenos conocidos, ya que pueden disparar reacciones indeseadas y aumentar la irritación.

Aplicación de crema a una bebé con eccema | iStock

3. Dejar pasar demasiado tiempo tras el baño antes de hidratar

Aprovechar la humedad que queda en la piel justo después de secarse es clave para mantenerla confortable. La llamada regla de los tres minutos consiste en aplicar el producto emoliente antes de que pase ese margen tras salir del agua, ayudando así a retener mejor la hidratación.

4. Aplicar el emoliente solo cuando aparece un brote

El cuidado de la barrera cutánea no debe limitarse a los momentos críticos, sino mantenerse también en las fases de calma. En etapas de mantenimiento suele bastar con una o dos aplicaciones al día, mientras que ante mayor sequedad o un brote conviene subir a dos o tres veces diarias e insistir en las zonas más castigadas.

5. Tratar todas las zonas del cuerpo por igual

No todas las áreas sufren las mismas agresiones externas ni presentan la misma sensibilidad. El rostro queda más expuesto al viento y al frío, y puntos como las mejillas, las manos o los pliegues suelen pedir un extra de atención cuando asoman rojeces, tirantez, picor o descamación.

Cuidar la piel atópica a diario, tanto en los periodos estables como cuando se activa un brote, es fundamental para reforzar su barrera protectora y mejorar el bienestar de quienes conviven con ella a cualquier edad.